Hơn 12.000 người hòa bước chạy tại hồ Hoàn Kiếm

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu chạy hưởng ứng

Lễ phát động mang thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, hướng tới nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Việt Nam; đồng thời khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, điều kiện và sở thích để duy trì tập luyện thường xuyên.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân khỏe khoắn trong khối chạy bộ đồng hành

Tại điểm cầu Hà Nội, hơn 12.000 người đã cùng hội tụ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm). Sắc áo của các lực lượng tham gia tạo nên không gian rực rỡ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Ngay sau nghi thức phát động, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng đông đảo lực lượng tham gia đã chạy bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm.

Từ những người cao tuổi vốn duy trì thói quen đi bộ quanh hồ mỗi sáng, các gia đình đưa con nhỏ đến trải nghiệm cho đến những bạn trẻ yêu thích chạy bộ đều hòa chung bước chạy hào hứng, tạo nên dấu ấn đậm nét cho ngày hội thể thao toàn dân.

Các vận động viên, huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp đồng hành cùng quần chúng nhân dân trên đường chạy

Bên cạnh người dân Thủ đô còn có sự hiện diện của cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an; đoàn viên, thanh niên; vận động viên, huấn luyện viên; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thành viên các câu lạc bộ thể thao….

Đồng thời, tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, hàng nghìn người dân cùng tham gia các hoạt động chạy và hưởng ứng. Lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên, người cao tuổi, thành viên các câu lạc bộ thể thao và nhân dân đồng loạt tham gia, tạo nên không khí rèn luyện thể thao rộng khắp.

Nụ cười rạng rỡ của người dân Thủ đô khi hoàn thành các chặng chạy đồng hành trong không khí thu Hà Nội

Không chỉ tạo dấu ấn bằng bước chạy đồng hành, trong ngày 10.10 và sáng 11.10, khu vực hồ Hoàn Kiếm còn trở thành không gian thể thao mở với nhiều hoạt động biểu diễn, hướng dẫn, trải nghiệm và thi đấu giao lưu.

Các môn thể thao trải nghiệm gồm: pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, golf, bóng rổ 3x3, roller, đi bộ thể thao cùng các môn võ như Vovinam, Judo, Wushu, Taekwondo, võ cổ truyền.

Mỗi khu vực đều có lực lượng chuyên môn hướng dẫn và điều phối, tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm.

Dòng người nối đuôi nhau thực hiện lượt chạy trong niềm phấn khởi

Thông qua các hoạt động này, thể thao được đưa đến gần hơn với đời sống, đồng thời góp phần truyền cảm hứng để mỗi người tìm được môn tập phù hợp với bản thân.

Từ những bước chạy đồng hành sáng 10.10 đến việc lựa chọn một môn thể thao để tập luyện mỗi ngày, tinh thần của Lễ phát động được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa trong từng gia đình, khu dân cư và cộng đồng.

Sự kiện lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường và phát triển bền vững”

Khi rèn luyện thân thể trở thành nhu cầu tự thân và một phần của nếp sống, mỗi người dân khỏe mạnh sẽ góp thêm một nguồn lực cho một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường và phát triển bền vững.

Dưới đây là những khoảnh khắc ấn tượng được Văn Hoá ghi lại tại sự kiện: