Hơn 12.000 khán giả tham dự chương trình nghệ thuật 'Điện Biên - Mạch nguồn bình yên - Vì cộng đồng không ma túy'

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân, chung tay xây dựng tỉnh Điện Biên không ma túy vào năm 2030.

Dự chương trình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh. Về phía Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng và Đại tá Trương Văn Hồng, Phó Cục trưởng, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, chương trình không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết, Điện Biên vinh dự được Bộ Công an lựa chọn là địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy. Đồng chí nhấn mạnh, chương trình không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc về giá trị của bình yên, được bồi đắp từ truyền thống lịch sử hào hùng, bản sắc văn hóa phong phú và tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Điện Biên không ma túy vào năm 2030, đồng chí Mùa A Vảng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẳng định, công tác phòng, chống ma túy luôn lấy sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng, tiếp giáp với các địa bàn, tuyến trọng điểm về ma túy và chịu tác động từ khu vực "Tam giác vàng", Điện Biên vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống ma túy, nhất là tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng ngày càng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội, lôi kéo, dụ dỗ người dân sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn khẳng định, Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống ma túy, nhất là tại các tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm. Công tác phòng, chống ma túy đang được triển khai theo hướng chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, lấy sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất; quyết tâm xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma túy.

Chương trình nghệ thuật "Điện Biên - Mạch nguồn bình yên - Vì cộng đồng không ma túy", thu hút hơn 12.000 khán giả tham dự.

Chương trình nghệ thuật "Điện Biên - Mạch nguồn bình yên - Vì cộng đồng không ma túy" không chỉ là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn là lời hiệu triệu, kêu gọi toàn xã hội chung sức, đồng lòng, quyết tâm hành động trong công tác phòng, chống ma túy.

Được dàn dựng công phu với ba chương "Mạch nguồn chiến thắng", "Giữ đất giữ bản" và "Điện Biên bừng sáng", chương trình kết nối truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc với những nỗ lực, hy sinh thầm lặng của lực lượng chức năng trên mặt trận phòng, chống ma túy và khát vọng xây dựng quê hương Điện Biên bình yên, phát triển.

Chương trình nghệ thuật "Điện Biên - Mạch nguồn bình yên - Vì cộng đồng không ma túy" không chỉ là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn là lời hiệu triệu, kêu gọi toàn xã hội chung sức, đồng lòng, quyết tâm hành động trong công tác phòng, chống ma túy.

Thông qua âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và những thông điệp giàu ý nghĩa, chương trình phản ánh những hệ lụy của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội; đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước hiểm họa ma túy. Những thông điệp tuyên truyền được truyền tải bằng hình thức gần gũi, sinh động, góp phần đưa công tác phòng, chống ma túy đến gần hơn với các tầng lớp Nhân dân.

BTC trao quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; thân nhân cán bộ, chiến sĩ thương binh, liệt sĩ trên mặt trận phòng, chống ma túy và những người sau cai nghiện có ý chí vươn lên, tích cực tái hòa nhập cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao 30 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới; 20 suất quà tặng gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; thân nhân cán bộ, chiến sĩ thương binh, liệt sĩ trên mặt trận phòng, chống ma túy và 10 suất quà tặng những người sau cai nghiện có ý chí vươn lên, tích cực tái hòa nhập cộng đồng.