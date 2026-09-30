Hơn 12.000 cơ hội việc làm và tuyển sinh cho người lao động tại Huế

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội việc làm năm 2026. Ảnh: V.Bốn

Ngày 30.9, Sở Nội vụ TP. Huế đã tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026, với sự tham gia của 35 đơn vị là doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, giới thiệu hơn 7.000 vị trí việc làm và 5.000 chỉ tiêu tuyển sinh cho người lao động và học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Các cơ hội việc làm, đào tạo được giới thiệu đa dạng, tạo điều kiện để người lao động, học sinh, sinh viên trực tiếp tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề đào tạo và lựa chọn hướng đi phù hợp.

Thời gian qua, TP. Huế chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND thành phố ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, chính sách đồng bộ, định hướng phát triển thị trường lao động giai đoạn 2026 - 2030.

Từ năm 2025 đến hết 9 tháng đầu năm 2026, TP. Huế đã kết nối, giải quyết việc làm cho 34.037 người lao động, trong đó có 4.137 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Những kết quả trên cho thấy công tác kết nối cung - cầu lao động ngày càng được chú trọng, từng bước đáp ứng nhu cầu việc làm của người dân, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư trên địa bàn.

Người lao động tìm hiểu nhu cầu việc làm tại Ngày hội. Ảnh: V.Bốn

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh cho biết, Ngày hội việc làm không chỉ tạo cơ hội tiếp cận việc làm, học nghề cho người lao động mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong xây dựng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, hiệu quả và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ việc làm, đồng thời tinh gọn quy trình phối hợp theo mô hình chính quyền hai cấp gắn với tăng cường phân cấp và kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động tham mưu chính sách lao động, đào tạo nghề và hỗ trợ khởi nghiệp cho lực lượng dôi dư sau sắp xếp bộ máy nhưng vẫn còn nhu cầu làm việc.

Lãnh đạo UBND TP. Huế yêu cầu tập trung đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ cao, chủ động dự báo và cân đối cung - cầu lao động phục vụ các dự án lớn; tập trung các nội dung trọng tâm về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 06-NQ/TU.

Đồng thời, công tác đào tạo cũng cần đổi mới linh hoạt, bám sát thị trường và thắt chặt liên kết giữa “chính quyền - nhà trường - doanh nghiệp” nhằm nâng cao tỉ lệ có việc làm sau đào tạo.