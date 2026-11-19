Qua quá trình triển khai, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến đầu năm 2026, đã có 115.575 lao động được đào tạo nghề và hỗ trợ giới thiệu việc làm. Nhiều người sau khi hoàn thành khóa học đã chủ động phát triển mô hình sản xuất, mở cơ sở kinh doanh nhỏ, từng bước tạo việc làm cho bản thân và người dân tại địa phương.

Dạy nghề và hướng nghiệp cho đồng bào dân tộc từ chính nghề truyền thống của địa phương

Hoạt động đào tạo nghề ngày càng gắn với phát triển sinh kế và khai thác lợi thế của từng vùng. Hàng trăm nghìn lao động người dân tộc thiểu số được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp hoặc các khóa đào tạo ngắn hạn, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật mới, chế biến nông sản, nghề may, dịch vụ du lịch và các ngành nghề truyền thống.

Cùng với đó, công tác kết nối việc làm từng bước được mở rộng thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp và các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng tại các địa phương như Lào Cai, Phú Thọ, Đắk Lắk... đã phát huy hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, góp phần nâng cao thu nhập và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.