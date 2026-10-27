Hơn 114.000 tỷ đồng đầu tư hai cao tốc lớn qua 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Gần 51.000 tỷ đồng làm cao tốc tăng cường kết nối Lào Cai, Lai Châu với Thủ đô

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký tờ trình báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đoạn Bảo Hà - Tân Phong và cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên đoạn qua tỉnh Sơn La.

Cả hai tuyến cao tốc đoạn Bảo Hà - Tân Phong và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên qua tỉnh Sơn La đều được nghiên cứu đầu tư quy mô 4 làn xe (Ảnh minh họa: AI).

Theo phương án được báo cáo, tuyến cao tốc đoạn Bảo Hà - Tân Phong sẽ được đầu tư với tổng chiều dài khoảng 119km, đi qua địa bàn hai tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế từ 80 - 100km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 51.000 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách Trương ương (khoảng gần 49.000 tỷ đồng) và vốn ngân sách tỉnh Lai Châu (khoảng hơn 2.000 tỷ đồng).

Dự kiến, dự án sẽ bắt đầu triển khai công tác GPMB và khởi công trong năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031.

Bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư dự án, có 6 nhóm cơ chế, chính sách đặc biệt được đề xuất áp dụng liên quan đến: Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chỉ định thầu; điều chỉnh các quy hoạch liên quan; bãi đổ chất thải rắn xây dựng; bổ sung ngân sách Trung ương khi tăng tổng mức đầu tư.

Đánh giá cho thấy, dự án được đầu tư sẽ hình thành tuyến đường bộ cao tốc kết nối trung tâm hành chính tỉnh Lai Chaua và các xã phía Nam tỉnh Lào Cai với Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực, bảo đảm quốc phòng an ninh, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Hơn 63.000 tỷ đồng đầu tư gần 180km cao tốc qua Sơn La

Đối với dự án đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên qua địa phận tỉnh Sơn La, theo phương án được trình Quốc hội, tổng chiều dài đầu tư tuyến khoảng gần 180km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 63.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, dự án sẽ được triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công trong năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác từ năm 2031.

Đáp ứng tiến độ và hiệu quả đầu tư, 6 nhóm cơ chế, chính sách được đề xuất áp dụng cho dự án liên quan đến: Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chỉ định thầu; điều chỉnh các quy hoạch liên quan; bãi đổ chất thải rắn xây dựng; được giữ lại 100% số thu tiền sử dụng đất.

Đề xuất Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án, báo cáo của Chính phủ nêu rõ: cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên qua địa phận tỉnh Sơn La được đầu tư sẽ hình thành tuyến kết nối trung tâm hành chính tỉnh Sơn La với các địa phương trong vùng và Thủ đô Hà Nội, tăng cường kết nối quốc tế, đáp ứng yêu cầu vận tải, phát huy hiệu quả đã và đang triển khai, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc khu vực trung du và miền núi phía Bắc, tạo động lực lan toả, hỗ trợ phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng - an ninh.