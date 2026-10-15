Hơn 112 tỉ đồng chăm lo cho người nghèo ở Cần Thơ

Chiều 15.10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, từ ngày 17.10 đến 18.11. Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào cho biết, những năm qua phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài thành phố.

Sự đóng góp đó mang ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc, tiếp thêm nguồn lực quan trọng cùng thành phố chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nổi bật là thành phố đã xây mới, sửa chữa 11.462 căn nhà trong thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí hơn 651 tỉ đồng. Trong giai đoạn 2025 - 2026, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp nhận hơn 69 tỉ đồng; các đơn vị còn vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.183 căn nhà đại đoàn kết…

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố triển khai 270 mô hình hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ trên 2.500 hộ dân và trao tặng 1.350 xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt.

Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, trong hành trình an sinh xã hội đầy tính nhân văn, thành phố luôn nhận được sự chung tay, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân và toàn xã hội.

Tiêu biểu là Thượng tọa Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tường Nguyên (TP.HCM) đã vận động, hỗ trợ thành phố xây dựng 22 cây cầu, 15 căn nhà, 2 trường dạy tiếng Khmer; trao hàng ngàn phần quà, xe đạp, học bổng… với tổng kinh phí trên 25 tỉ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện TP. Cần Thơ vẫn còn nhiều gia đình cần được quan tâm, hỗ trợ. Theo kết quả rà soát cuối năm 2025, thành phố còn 5.582 hộ nghèo và 24.672 hộ cận nghèo; trong đó có 584 hộ nghèo và 1.894 hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 6 tỉ đồng

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 6 tỉ đồng

Theo đó, Công ty TNHH CT Home Holdings trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1.000 căn nhà và 1.000 suất học bổng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ủng hộ 6 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang ủng hộ 6 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ ủng hộ 4 tỉ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 200 triệu đồng

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings cũng đã ủng hộ 2 tỉ đồng; Công ty TNHH Dong Mart ủng hộ 1,8 tỉ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ ủng hộ 200 triệu đồng… Tổng số tiền “Quỹ vì người nghèo” đã tiếp nhận và đăng ký ủng hộ tại buổi phát động hơn 112 tỉ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ phân bổ hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho các đơn vị

Cũng tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tiếp nhận ủng hộ và trao bảng tượng trưng phân bổ xây dựng 324 căn nhà đại đoàn kết cho 7 địa phương, đơn vị; trong đó 234 căn phục vụ hoạt động Tết Quân Dân năm 2027 và 90 căn hỗ trợ hội viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tặng Bằng khen cho các đơn vị

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ đã trao Bằng khen cho 26 tập thể và 1 cá nhân có những đóng góp tích cực cho Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2026.