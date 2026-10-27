Hơn 110 triệu lượt khách qua cảng hàng không, đội bay Việt Nam tăng thêm 26 chiếc

Tháng 10, lượng khách tăng hơn 11%

Thị trường vận tải hàng không Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 10 tháng đầu năm 2026, với hơn 110 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa thông qua các cảng hàng không. Cùng với nhu cầu đi lại tăng lên, đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam cũng được bổ sung thêm 26 chiếc so với năm 2025.

Các cảng hàng không phục vụ hơn 110 triệu lượt khách trong 10 tháng đầu năm 2026 (ảnh: Phan Công).

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 110 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt gần 43 triệu lượt, tăng hơn 11%; khách nội địa đạt gần 68 triệu lượt, tăng hơn 9%. Những con số này cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục tăng ở cả hai thị trường, trong đó khách quốc tế ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn.

Không chỉ vận chuyển hành khách, hoạt động vận tải hàng hóa cũng duy trì đà tăng. Trong 10 tháng, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt 1,6 triệu tấn, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng trưởng của thị trường tiếp tục được thể hiện trong tháng 10/2026. Các cảng hàng không phục vụ hơn 10 triệu lượt khách, tăng hơn 11% so với tháng 10/2025.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt, khách nội địa đạt hơn 6 triệu lượt. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt hơn 172.000 tấn, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.

Ở khối vận chuyển, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển hơn 50 triệu lượt khách trong 10 tháng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này, khách quốc tế đạt hơn 16 triệu lượt, tăng 2%; khách nội địa đạt gần 34 triệu lượt, tăng hơn 9%.

Riêng tháng 10, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 5 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đạt 1,7 triệu lượt, trong khi khách nội địa đạt hơn 3 triệu lượt.

Về hàng hóa, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 388.000 tấn trong 10 tháng, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 10, sản lượng đạt hơn 41.000 tấn, tăng 3%.

Đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tăng lên 261 chiếc

Cùng với sự tăng trưởng của thị trường, đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tiếp tục được bổ sung. Tính đến ngày 15/10/2026, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

Trong đó, Vietjet có 107 máy bay, gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330. Vietnam Airlines có 94 máy bay, gồm 4 chiếc Airbus A320, 59 chiếc Airbus A321, 14 chiếc Airbus A350 và 17 chiếc Boeing 787.

Như vậy, Vietjet và Vietnam Airlines có tổng cộng 201 máy bay trong số 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, chiếm phần lớn đội máy bay của cả nước.

Với lượng hành khách tăng trưởng ở cả thị trường nội địa và quốc tế, cùng sản lượng hàng hóa duy trì xu hướng đi lên, vận tải hàng không tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong 10 tháng đầu năm 2026. Việc đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam được bổ sung cũng là một diễn biến đáng chú ý trong bức tranh chung của ngành hàng không.