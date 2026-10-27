Hơn 110 triệu lượt khách qua cảng hàng không

Hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Trong tổng lượng hành khách, khách quốc tế đạt gần 43 triệu lượt, tăng hơn 11%; khách nội địa đạt gần 68 triệu lượt, tăng hơn 9%. Riêng tháng 10-2026, các cảng hàng không phục vụ hơn 10 triệu lượt khách, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt, khách nội địa hơn 6 triệu lượt. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 172.000 tấn, tăng hơn 3%.

Ở khối vận chuyển, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển hơn 50 triệu lượt khách trong 10 tháng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 16 triệu lượt, tăng 2%; khách nội địa đạt gần 34 triệu lượt, tăng hơn 9%.

Riêng tháng 10-2026, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 5 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 1,7 triệu lượt, khách nội địa hơn 3 triệu lượt.

Vận tải hàng hóa của các hãng đạt gần 388.000 tấn trong 10 tháng, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 10-2026, sản lượng đạt hơn 41.000 tấn, tăng 3%.

Đáng chú ý, đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam được bổ sung thêm 26 chiếc so với năm 2025, nâng tổng số máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam lên 261 chiếc đã góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng.