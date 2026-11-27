Trong 3 ngày (từ 27 - 29/11), học viên được tập huấn 4 chuyên đề và kiểm tra, đánh giá cuối khóa, gồm: Kiến thức cơ bản về ngành vận tải ô tô và các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải; nghiệp vụ vận tải, kỹ năng điều khiển phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, xếp hàng hóa trên xe; đạo đức nghề nghiệp của người lái xe kinh doanh vận tải; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng lái xe.

Học viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải.

Thông qua tập huấn nhằm triển khai các quy định mới của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ; cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử và trách nhiệm của đội ngũ lái xe. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.