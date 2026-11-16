Hơn 110 người tham gia hiến máu tình nguyện tại phường Phan Rang

Ngày 16-11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Phan Rang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026).

Cán bộ Công an phường Phan Rang tham gia hiến máu tình nguyện.

Chương trình thu hút 117 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, giáo viên và người dân các tổ dân phố trên địa bàn phường tham gia. Kết quả, Ban tổ chức tiếp nhận 101 đơn vị máu, chuyển về Khoa Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận để sàng lọc, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Trong năm 2026, phường Phan Rang đã vận động, tiếp nhận 839 đơn vị máu, đạt 104,9% chỉ tiêu được giao. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên, qua đó góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.