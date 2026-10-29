Hơn 11.100 HTX, Cụm thi đua số 2 chuyển trọng tâm sang chất lượng và hiệu quả

Chiều 29/10, tại Thái Nguyên, Cụm thi đua số 2 thuộc Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 báo cáo kết quả tổng kết công tác thi đua năm 2026 của Cụm.

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn cụm hiện có 10.167 tổ hợp tác, 11.147 HTX, 54 liên hiệp HTX và 241 quỹ tín dụng nhân dân. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất, liên kết hộ thành viên và phát triển kinh tế tập thể tại các địa phương.

Trong năm 2026, nhiều HTX đã đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, kết nối cung cầu và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử tiếp tục được đẩy mạnh.

Cụm thi đua số 2 hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX, nhân rộng các mô hình HTX tiêu biểu, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Công tác đào tạo tập trung vào các kỹ năng thiết thực như quản trị, tài chính, kế toán, pháp luật và thương mại điện tử. Các địa phương cũng hỗ trợ HTX tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thông qua Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX để đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất.

Phong trào thi đua được gắn với phát triển HTX kiểu mới, liên kết chuỗi giá trị, sản xuất xanh và đổi mới sáng tạo. Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng; các mô hình tiêu biểu tiếp tục được tôn vinh thông qua giải thưởng Ngôi sao HTX và Mai An Tiêm.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hưng Yên Nguyễn Cao Cường phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, quy mô hoạt động nhỏ vẫn là hạn chế phổ biến của khu vực HTX. Năng lực tài chính, quản trị và ứng dụng công nghệ chưa đồng đều; liên kết với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ thiếu bền vững. Khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai và chính sách hỗ trợ tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng mở rộng sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức thi đua, gắn phong trào với kết quả phát triển kinh tế tập thể.

Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hải Phòng Ngô Ngọc Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông, thi đua phải tạo động lực để các đơn vị nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sản xuất, kinh doanh và cải thiện lợi ích của thành viên. Việc đánh giá cần dựa trên kết quả thực chất, thay vì chỉ chú trọng hình thức hoặc thành tích phong trào.

Ông Nguyễn Văn Dũng đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp, chủ động tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách; hỗ trợ HTX tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh Phạm Minh Hiền phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2027, Cụm thi đua số 2 xác định tiếp tục triển khai Luật HTX năm 2023, Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, cùng các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng tư vấn, đào tạo, hỗ trợ HTX; thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ; mở rộng xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ và khả năng tiếp cận nguồn vốn. Các đơn vị cũng được yêu cầu phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, kịp thời phản ánh khó khăn từ cơ sở để kiến nghị tháo gỡ.

Thay mặt Liên minh HTX Việt Nam, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 đã trao Cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam cho Liên minh HTX Thành phố Quảng Ninh.

Định hướng năm 2027 cho thấy yêu cầu chuyển trọng tâm thi đua từ ghi nhận thành tích sang nâng cao chất lượng hoạt động. Với khu vực kinh tế tập thể, kết quả cần được thể hiện qua năng lực cạnh tranh của HTX, hiệu quả liên kết thị trường và lợi ích mang lại cho thành viên.