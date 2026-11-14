Hơn 11.000 vận động viên hội tụ tại Tràng An Marathon

Giải chạy Tràng An Marathon 2026 chính thức khởi tranh. Ảnh: BTC

Giải do Công ty cổ phần Vũ Media (VRace) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Phở Đệ Nhất. Đây không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn dành cho cộng đồng chạy bộ mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất Ninh Bình.

Điểm nhấn của Tràng An Marathon 2026 là các cung đường chạy xuất phát từ Cố đô Hoa Lư, đưa vận động viên đi qua không gian cảnh quan thuộc vùng lõi Di sản kép Tràng An. Mỗi cự ly mang đến một trải nghiệm riêng, từ những người mới tham gia chạy bộ đến các vận động viên có mục tiêu chinh phục đường chạy dài. Trên hành trình ấy, người tham gia không chỉ thử thách sức bền, giới hạn bản thân mà còn có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, khám phá những dấu ấn lịch sử và văn hóa của vùng đất cố đô.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Ninh Bình Nguyễn Tân Anh - Trưởng Ban Tổ Chức giải phát biểu khai mạc. Ảnh: BTC

Bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42km được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế, dưới sự công nhận và quản lý của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tham gia của nhiều nhóm vận động viên. Việc lựa chọn không gian di sản làm điểm nhấn cho đường chạy cũng tạo nên nét riêng của giải, biến mỗi bước chân thành một hành trình trải nghiệm, kết nối con người với thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Để chuẩn bị cho sự kiện đón số lượng lớn vận động viên, Ban tổ chức cùng các cấp chính quyền tỉnh Ninh Bình đã triển khai công tác chuẩn bị, hướng tới bảo đảm giải đấu được vận hành chuyên nghiệp, an toàn và đáp ứng yêu cầu của một sự kiện thể thao quy mô lớn. Bên cạnh chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức cũng chú trọng trải nghiệm của người tham gia, tạo điều kiện để các vận động viên có một hành trình thi đấu và khám phá trọn vẹn.

Qua 6 mùa tổ chức, Tràng An Marathon từng bước tạo dựng dấu ấn trong cộng đồng chạy bộ nhờ sự kết hợp giữa thể thao và không gian di sản. Mùa giải năm 2026 tiếp tục hướng tới mục tiêu lan tỏa lối sống năng động, thúc đẩy phong trào chạy bộ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình tới du khách trong nước và quốc tế.