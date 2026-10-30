Hơn 11.000 đoàn viên Tuyên Quang tham gia tìm hiểu nghị quyết công đoàn

Ngày 30/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tuyên Quang tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030”; đồng thời tổng kết Cuộc thi “Sáng tạo video, clip tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá” năm 2026.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang và Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải cho các tập thể đoạt giải

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi tìm hiểu nghị quyết được triển khai từ ngày 28/9 đến hết ngày 7/10/2026 trên website và Fanpage Công đoàn Tuyên Quang. Bộ câu hỏi gồm 68 câu, tập trung vào những nội dung trọng tâm của hai nghị quyết, từ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn đến vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cuộc thi thu hút 11.451 đoàn viên, người lao động tham gia, với tổng cộng 16.800 bài dự thi. Có 234/328 công đoàn cơ sở triển khai và có đoàn viên tham gia, đạt tỷ lệ 71,3%. Đáng chú ý, 1.764 bài thi trả lời đúng toàn bộ 30/30 câu hỏi.

Các đại biểu chụp ảnh cùng các tập thể, cá nhân đoạt giải

Đối với cuộc thi sáng tạo video, clip tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026, Ban Tổ chức nhận được 25 tác phẩm từ các cá nhân, nhóm tác giả thuộc các công đoàn cơ sở. Nhiều tác phẩm được đầu tư về kịch bản, hình ảnh và âm thanh, phản ánh tác hại của thuốc lá truyền thống và thuốc lá thế hệ mới, đồng thời truyền tải thông điệp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe người lao động.

Qua chấm chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn 5 tác phẩm gửi tham dự cuộc thi cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho tập thể, cá nhân đạt thành tích ở hai cuộc thi.