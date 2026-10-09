Hơn 108.800 lượt người tham dự cao điểm tuyên truyền, phòng chống tội phạm mua bán người

Công an xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) tổ chức tuyên truyền tập trung trong đợt cao điểm.

Trên không gian mạng, Công an các đơn vị đã xây dựng và đăng tải hơn 75.200 tin, bài tuyên truyền, thu hút hơn 38,7 triệu lượt tiếp cận và 775.000 lượt chia sẻ. Công tác truyền thông đại chúng cũng được đẩy mạnh với 114 tin, phóng sự chuyên mục an ninh địa phương, 335 tin, phóng sự trên các kênh truyền hình Trung ương, địa phương và 270 tin, bài trên các báo chí chính thống. Các mô hình tuyên truyền lưu động cũng được đẩy mạnh như phát thanh trên 50 xe buýt nội thành (với 12 bản tin, tổng thời lượng hơn 12.000 giờ) và 1.828 lượt ô-tô tuần tra phát loa lưu động.

Trong đợt, người dân thành phố đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 6.000 nguồn tin có giá trị về ANTT, giúp phòng ngừa và xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh từ cơ sở. Nhờ đó, trong suốt toàn đợt cao điểm, trên địa bàn Đà Nẵng không phát hiện thông tin, vụ việc hay đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người.