Chào sàn HoSE với vốn hóa hơn 1.249 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng hoàn thành gần 80% chỉ tiêu năm

Ngày 20/11/2026, Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tổ chức lễ trao quyết định niêm yết và khai trương phiên giao dịch đầu tiên đối với 104.999.978 cổ phiếu BMJ trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Mức giá chào sàn được xác định ở 11.900 đồng mỗi cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt hơn 1.249 tỷ đồng. Theo đại diện công ty, việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE gắn với định hướng nâng cao tính minh bạch và chuẩn hóa quản trị theo tiêu chuẩn áp dụng đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Về lịch sử hình thành, Khoáng sản Miền Đông AHP có tiền thân là Xí nghiệp khai thác khoáng sản Becamex trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (nay là Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex). Sau quá trình tái cấu trúc quy mô vốn và cơ cấu sở hữu, doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty đại chúng độc lập trong lĩnh vực khai thác, chế biến và cung cấp đá xây dựng. Hiện công ty có vốn điều lệ hơn 1.049 tỷ đồng, trong đó nhóm cổ đông lớn nắm giữ dài hạn chiếm tỷ lệ trên 77% vốn điều lệ.

Nền tảng sản xuất kinh doanh của BMJ gắn liền với quyền khai thác mỏ đá Rạch Rạt đặt tại xã An Bình, TP.HCM (địa giới hành chính trước đây thuộc tỉnh Bình Dương). Mỏ có diện tích cấp phép 37,3 ha, công suất khai thác được cấp phép 800.000 m³ mỗi năm cùng 6 dây chuyền nghiền sàng có tổng công suất chế biến tối đa 2.400 tấn mỗi giờ. Từ vị trí mỏ có khoảng cách di chuyển từ 40 đến 100 km đến các khu vực đô thị lớn gồm TP.HCM, Biên Hòa, Thủ Dầu Một và nhiều công trình hạ tầng quốc gia. Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BMJ ghi nhận 538 tỷ đồng doanh thu và 75,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành lần lượt gần 81% kế hoạch doanh thu 666 tỷ đồng và gần 80% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 95 tỷ đồng của cả năm.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã kiểm toán, vốn chủ sở hữu của BMJ đạt 1.343 tỷ đồng, chiếm 70,8% tổng nguồn vốn, đi kèm hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức thấp. Chia sẻ tại sự kiện chào sàn, ông Ngô Anh Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị BMJ cho biết khi bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô vốn hóa hơn 1.249 tỷ đồng, doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy quản trị và tăng cường tính minh bạch để gia tăng giá trị cho cổ đông.

Mở rộng độ sâu khai thác mỏ Rạch Rạt xuống âm 70m, dự kiến chia cổ tức năm 2026 tối thiểu 8%

Bên cạnh sự kiện niêm yết, một cột mốc pháp lý quan trọng của Khoáng sản Miền Đông AHP trong năm nay là ngày 5/3/2026, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 1273 phê duyệt chủ trương cho phép mở rộng độ sâu khai thác mỏ đá Rạch Rạt từ cốt âm 20m xuống cốt âm 70m. Khi nguồn cung mỏ đá mới ngày càng hạn chế và yêu cầu pháp lý được quản lý chặt chẽ, chủ trương mở rộng tầng sâu giúp BMJ bổ sung đáng kể trữ lượng khai thác và tạo cơ sở nâng công suất trong dài hạn.

Thời điểm cổ phiếu BMJ bắt đầu giao dịch trên sàn HoSE trùng với giai đoạn nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng tại khu vực phía Nam tăng mạnh theo tiến độ thi công các dự án đầu tư công trọng điểm. Thống kê nhu cầu vật liệu tại một số công trình lớn cho thấy dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cần khoảng 4,9 triệu m³ đá, Đường Vành đai 3 TP.HCM cần khoảng 2,3 triệu m³ đá và tuyến cao tốc Biên Hòa đi Vũng Tàu cần khoảng 1,2 triệu m³ đá. Nhờ trữ lượng đá lớn và khoảng cách vận chuyển thuận lợi đến các công trường, BMJ có thêm điều kiện tham gia cung ứng vật liệu cho các dự án hạ tầng này.

Về định hướng điều hành sau khi lên sàn, Khoáng sản Miền Đông AHP cho biết sẽ tập trung khai thác và chế biến các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng và biên lợi nhuận cao như đá 1x2 để tối ưu hiệu quả kinh doanh. Đối với chính sách phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp dự kiến duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu 8% trong năm 2026, bảo đảm cân đối giữa quyền lợi cổ đông và nguồn lực tích lũy phục vụ tái đầu tư.

Trong kế hoạch trung và dài hạn, công ty xác định tiếp tục tuân thủ các chuẩn mực công bố thông tin trên sàn HoSE, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông. Đồng thời, BMJ tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý cho phương án khai thác tầng sâu cốt âm 70m tại mỏ đá Rạch Rạt, kết hợp hoàn thiện pháp lý cho các dự án bất động sản đang sở hữu để tạo thêm nguồn tăng trưởng mới bên cạnh mảng vật liệu xây dựng cốt lõi.