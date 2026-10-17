Theo BHXH Việt Nam, việc chuyển đổi được triển khai chính thức trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) từ ngày 1/9/2026, nhằm chuẩn hóa, thống nhất dữ liệu định danh, phục vụ công tác quản lý và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Kết quả tổng hợp đến ngày 16/10/2026, tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi trên phần mềm TST là 102.346.428 người, bao gồm cả người đang tham gia và người đã dừng tham gia BHXH, BHYT.

Trong đó, 101.499.314 người đã được chuyển đổi thành công, đạt 99,17%; 162.080 người chuyển đổi chưa thành công, chiếm 0,16%; 348.254 người chưa thực hiện chuyển đổi, chiếm 0,34%; và 336.780 người chưa đủ điều kiện chuyển đổi, chiếm 0,33%.

Hơn 101,49 triệu người được chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân. Ảnh: Ngọc Yến

Theo BHXH Việt Nam, việc sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH trên hệ thống quản lý góp phần thống nhất thông tin định danh, hạn chế trùng lặp, sai lệch dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống nghiệp vụ. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ người tham gia. Đối với các trường hợp chuyển đổi chưa thành công, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến sự chưa thống nhất thông tin cá nhân giữa các phần mềm nghiệp vụ hoặc dữ liệu mã số BHXH chưa được đồng bộ đầy đủ.

Đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi, nguyên nhân chủ yếu là chưa có thông tin số ĐDCN/CCCD hoặc thông tin cá nhân chưa khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các trường hợp này đang tiếp tục được BHXH Việt Nam chỉ đạo rà soát, đối chiếu, bổ sung và hoàn thiện thông tin để thực hiện chuyển đổi khi đáp ứng điều kiện. Sau khi hoàn thành chuyển đổi đối với người đang tham gia BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung xử lý dữ liệu của những người đã dừng tham gia và các trường hợp chưa chuyển đổi thành công, hướng tới hoàn thiện dữ liệu định danh trong toàn hệ thống.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, xác minh và cập nhật thông tin đối với các trường hợp dữ liệu chưa thống nhất; phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý những trường hợp chưa có hoặc chưa xác thực được số ĐDCN/CCCD; đồng thời tổ chức chuyển đổi lại đối với các trường hợp đã được bổ sung, chuẩn hóa thông tin.