Hơn 101,49 triệu người được chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân

Theo BHXH Việt Nam, việc chuyển đổi được triển khai chính thức trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) từ ngày 1-9-2026, nhằm chuẩn hóa, thống nhất dữ liệu định danh, phục vụ công tác quản lý và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam đã chuyển đổi thành công mã số BHXH sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người. Ảnh minh họa

Kết quả tổng hợp đến ngày 16-10-2026, tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi trên phần mềm TST là 102.346.428 người, bao gồm cả người đang tham gia và người đã dừng tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, 101.499.314 người đã được chuyển đổi thành công, đạt 99,17%; 162.080 người chuyển đổi chưa thành công, chiếm 0,16%; 348.254 người chưa thực hiện chuyển đổi, chiếm 0,34%; và 336.780 người chưa đủ điều kiện chuyển đổi, chiếm 0,33%.

Theo BHXH Việt Nam, việc sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH trên hệ thống quản lý góp phần thống nhất thông tin định danh, hạn chế trùng lặp, sai lệch dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống nghiệp vụ. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ người tham gia.

Đối với các trường hợp chuyển đổi chưa thành công, nguyên nhân chủ yếu là thông tin cá nhân chưa thống nhất giữa các phần mềm nghiệp vụ hoặc dữ liệu mã số BHXH chưa được đồng bộ đầy đủ. Với những trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi, nguyên nhân chủ yếu là chưa có thông tin số ĐDCN/CCCD hoặc thông tin cá nhân chưa khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

BHXH Việt Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo rà soát, đối chiếu, bổ sung và hoàn thiện thông tin đối với các trường hợp này. Đồng thời, cơ quan BHXH tiếp tục cập nhật, đồng bộ dữ liệu với các phần mềm nghiệp vụ khác, tập trung xử lý dữ liệu của người đã dừng tham gia và những trường hợp chưa chuyển đổi thành công, hướng tới hoàn thiện dữ liệu định danh trên toàn hệ thống.