Hơn 1000 đại biểu tham dự Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2026 tại Cà Mau

Ngày hội hướng đến tạo lập một nền tảng kết nối thực chất giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, cơ sở giáo dục, tổ chức hỗ trợ và cộng đồng; qua đó giúp các ý tưởng, sản phẩm, mô hình kinh doanh và giải pháp công nghệ tiếp cận thị trường, đối tác và những cơ hội hợp tác mới.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại ngày hội.

Ngày hội thu hút hơn 1000 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, với Cà Mau, “con nước” là nhịp sống, là cách người dân hiểu thiên nhiên để vươn lên. “Con nước mới” đặt ra đòi hỏi lớn hơn sự thích ứng, chủ động tạo giá trị mới bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cà Mau có tôm, cua, rừng nước mặn, lợ, có tài nguyên biển rộng lớn, có năng lượng tái tạo dồi dào và có chiều sâu văn hóa mang đậm bản sắc phương Nam. Nhưng tài nguyên tự nó chưa tạo ra sức mạnh và giá trị. Chính trí tuệ con người, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức và khát vọng kiến tạo mới là những yếu tố biến tiềm năng tài nguyên thành động lực phát triển và sự thịnh vượng.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh, CamaUP’26 được định hướng là không gian kết nối giữa tiềm năng địa phương với tri thức, công nghệ và kinh nghiệm từ bên ngoài. Ngày hội tập trung vào khả năng chuyển hóa tài nguyên, bản sắc và các vấn đề thực tiễn của Cà Mau thành sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh và giải pháp có giá trị gia tăng cao hơn.

Thông qua CamaUP’26, tỉnh Cà Mau tiếp tục khẳng định định hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Sự kiện đồng thời góp phần hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, người trẻ, cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội vào quá trình phát triển địa phương.

Đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày tại ngày hội.

Trong khuôn khổ sự kiện, CamaUP’26 quy tụ hơn 100 thương hiệu, gian hàng triển lãm cùng chuỗi hoạt động chuyên sâu, bao gồm: Chung kết cuộc thi khởi nghiệp Cà Mau 2026 – Next Entrepreneur Experience 2026; chung kết liên hoan nghệ thuật sáng tạo và công nghệ Cà Mau 2026 – Ca Mau Art x Tech 2026; CiNEC TalkShare “Người trẻ với sáng tạo số”…

Ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cho hay: Sự kiện nhằm hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, tạo cầu nối trực tiếp giữa chính quyền, viện trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định định hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, người trẻ, cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội vào quá trình phát triển của địa phương.