Hơn 100 xe PCCC cùng nhiều phương tiện chuyên dụng hiện đại tham gia diễn tập tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về năng lượng, đặc biệt là khí đốt, ngày càng trở nên cấp thiết. Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn không chỉ là một công trình hạ tầng kỹ thuật mà còn là huyết mạch của ngành công nghiệp khí, đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện, nhà máy đạm và nhiều ngành kinh tế trọng điểm khác. Chính vì lẽ đó, việc đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống này là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Sự kiện Công an TP Hồ Chí Minh huy động hơn 100 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ diễn tập tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn vào ngày 16/10 không chỉ là hoạt động nghiệp vụ thường kỳ, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về sự chủ động, quyết tâm bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia trước những rủi ro khôn lường từ "giặc lửa".

Đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tham dự buổi diễn tập

Cuộc diễn tập được xây dựng dựa trên một tình huống giả định hết sức cụ thể và nghiêm trọng: một vụ cháy tại cụm bồn chứa condensate (xăng nhẹ) do sét đánh trong điều kiện mưa dông. Sự cố này không chỉ dừng lại ở một đám cháy thông thường, mà còn kéo theo hàng loạt tình huống phức tạp mang tính dây chuyền: condensate tràn ra ngoài đê bao và bốc cháy, khí và condensate rò rỉ dưới áp suất cao tại khu vực thiết bị công nghệ, hình thành đám mây khí và phát nổ khi gặp nguồn nhiệt. Sức ép từ vụ nổ làm hư hỏng kết cấu công trình, phát sinh đám cháy mới, khói dày đặc bao trùm lối thoát hiểm, gây mắc kẹt và thương vong cho người lao động.

Đây là một kịch bản "khó" bậc nhất trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở công nghiệp khí, bởi nó hội tụ đầy đủ các yếu tố nguy hiểm: cháy, nổ, hóa chất độc hại, nguy cơ sụp đổ công trình và sự cố thứ cấp. Việc lựa chọn kịch bản này cho thấy sự đánh giá đúng mức độ phức tạp và tầm quan trọng của công trình, đồng thời thể hiện quyết tâm không né tránh khó khăn trong công tác huấn luyện, sẵn sàng đối mặt với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại buổi diễn tập

Cuộc diễn tập lần này chính là quy mô và mức độ huy động lực lượng, phương tiện. Hơn 100 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), phối hợp với lực lượng chức năng địa phương và lực lượng chữa cháy tại chỗ của Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn đã được điều động. Sự tham gia của các phương tiện chuyên dụng hiện đại, đặc biệt là robot chữa cháy tự hành, đã cho thấy sự đầu tư bài bản và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác PCCC. Robot chữa cháy tự hành có thể tiếp cận những khu vực có nhiệt độ cao, môi trường độc hại và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sự cố thứ cấp mà con người khó có thể tiếp cận, qua đó vừa nâng cao hiệu quả dập lửa, vừa bảo đảm an toàn tối đa cho lực lượng chữa cháy.

Việc triển khai đội hình từ nhiều hướng, vừa phun nước dập lửa, vừa làm mát các bồn chứa để ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang hệ thống đường ống và thiết bị công nghệ là một minh chứng cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng. Song song với công tác chữa cháy, lực lượng cứu nạn, cứu hộ cũng đã khẩn trương tìm kiếm, tiếp cận và đưa những người mắc kẹt, bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm hàng đầu đến tính mạng con người trong mọi tình huống.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Vai trò quan trọng của khí đốt đối với hoạt động sản xuất công nghiệp. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, sự cố cháy, nổ liên quan đến khí đốt có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng con người, tài sản và hoạt động sản xuất. Những lời chỉ đạo này không chỉ là sự động viên, khích lệ tinh thần các lực lượng tham gia, mà còn là những định hướng quan trọng cho công tác PCCC trong thời gian tới. Việc đồng chí yêu cầu các lực lượng chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ và tuân thủ các quy định về an toàn đã cho thấy tầm quan trọng của kỷ luật và sự chuyên nghiệp trong công tác PCCC.

Đối với Công an Thành phố, việc tổ chức đánh giá toàn diện quá trình tập luyện và diễn tập, kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục là một yêu cầu hết sức cần thiết. Công tác PCCC là một lĩnh vực không cho phép bất kỳ sự chủ quan, lơ là nào. Mỗi sai sót nhỏ trong quá trình huấn luyện có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường trong thực tế. Do đó, việc rà soát, điều chỉnh phương án phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng loại hình cơ sở là một việc làm thường xuyên, liên tục.

Đối với Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, những phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể và thiết thực. Việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn và PCCC, tăng cường tự kiểm tra, kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành là trách nhiệm hàng đầu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc thường xuyên củng cố lực lượng PCCC tại chỗ, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho người lao động, duy trì chế độ kiểm tra, bảo dưỡng và bổ sung các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là những biện pháp quan trọng để bảo đảm sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ ban đầu.

Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn nằm trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đang được xác định là một trong những yêu cầu quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn, theo thông tin từ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đến tháng 8/2025 đã tiếp nhận, xử lý và vận chuyển hơn 110 tỷ m³ khí cùng hơn 23 triệu thùng condensate.

Do đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCCC là một nhiệm vụ không kém phần quan trọng. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí về việc phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật, các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp là một hướng đi đúng đắn. Khi mỗi cán bộ, công nhân viên và người dân đều có ý thức và kỹ năng cơ bản về PCCC, chúng ta sẽ tạo ra một "lá chắn" vững chắc từ cơ sở, góp phần giảm thiểu tối đa nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Diễn tập PCCC và CNCH tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực và tầm nhìn chiến lược. Nó không chỉ kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các đơn vị, mà còn góp phần hoàn thiện cơ chế chỉ huy, huy động nguồn lực, chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản khi xảy ra sự cố thực tế. Trong thời gian tới, việc duy trì và phát huy những kết quả đạt được từ cuộc diễn tập này sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng một môi trường sản xuất công nghiệp an toàn, ổn định và phát triển.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập: