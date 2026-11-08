Hơn 100 xe công nông, máy cày ở xã Ia Ly được dán phản quang

Lực lượng Công an đề nghị chủ phương tiện xe công nông không tự ý độ chế, lắp ráp, thay đổi kết cấu xe. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại chương trình, lực lượng Công an trực tiếp hướng dẫn các chủ phương tiện dán giấy phản quang cảnh báo ở phía trước và sau thùng xe cho hơn 100 phương tiện, giúp người tham gia giao thông dễ nhận diện, nhất là vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Đồng thời, lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn các chủ phương tiện ký cam kết chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông; không tự ý độ chế, thay đổi kết cấu xe; không chở người trên thùng xe; không chở hàng quá tải trọng, quá kích thước cho phép; không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Bên cạnh đó, các chủ phương tiện được nhắc nhở thường xuyên kiểm tra hệ thống phanh, đèn chiếu sáng và các thiết bị cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn khi lưu thông trên đường.