Hơn 100 VĐV tranh tài tại Giải thể thao lực lượng vũ trang Điện Biên

Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19.10.1946 – 19.10.2026). Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Điện Biên

Dự và cổ vũ giải có Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Vương Đình Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên.

Các VĐV tranh tài ở bốn nội dung gồm bóng đá nam 7 người, đẩy gậy, kéo co và ném còn. Các nội dung thi đấu không chỉ đòi hỏi nền tảng thể lực, sự khéo léo mà còn đề cao ý chí, tinh thần đồng đội và khả năng phối hợp.

Giải đấu góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Điện Biên

Với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các VĐV thi đấu nhiệt tình, đoàn kết, trung thực, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp và màn tranh tài quyết liệt.

Các trận đấu thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến theo dõi, cổ vũ. Không khí sôi nổi trên sân đấu đã tạo nên ngày hội thể thao vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 12 giải Nhất, Nhì và Ba cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Điện Biên

Giải thể thao là sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao sức khỏe, thể lực, ý chí và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 12 giải Nhất, Nhì và Ba cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Hoạt động góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.