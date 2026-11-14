Hơn 100 vận động viên thi đấu pickleball mở rộng

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Giải đấu được tổ chức trong không khí cả nước sôi nổi triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh tra Công an nhân dân Việt Nam.

Đoàn vận động viên tham gia giải.

Trong thời gian 1 ngày, vận động viên tranh tài ở 7 nội dung gồm: Đôi nam lãnh đạo sở, ngành; đôi nam cấp phòng trên 40 tuổi; đôi nam cấp phòng dưới 40 tuổi; đôi nam phong trào trên 40 tuổi; đôi nam phong trào dưới 40 tuổi; đôi nữ phong trào và đôi nam nữ phong trào. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 7 giải nhất, 7 giải nhì và 14 giải ba cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.

Trận thi đấu nội dung đôi nam lãnh đạo sở, ngành.

Vận động viên thi đấu ở nội dung đôi nam phong trào.

Giải Pickleball mở rộng là sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh, tạo cơ hội để cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, động lực để mỗi cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.