Giải đua thu hút hơn 100 vận động viên đến từ các tỉnh: Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, TP Cần Thơ đăng ký thi đấu. Các vận động viên tham gia tranh tài bằng phương tiện sinh hoạt hằng ngày là vỏ máy Composite.

Đồng chí Từ Hoàng Ân, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phát biểu tại giải đua.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Giải đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026.

Phát biểu tại giải đua, đồng chí Từ Hoàng Ân, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: Giải đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026 là sân chơi bổ ích cho các vận động viên đam mê môn thể thao tốc độ, đặc trưng của vùng sông nước khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và được khám phá dòng sông Trẹm có ý nghĩa sâu sắc về tự nhiên, văn hóa và lịch sử ở xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Đại diện các đoàn vận động viên tham gia giải đấu nhận cờ lưu niệm.

Vận động viên tham gia thi đua vỏ máy Composite.

Trong thời gian diễn ra giải, đồng chí Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đề nghị lực lượng trọng tài làm việc công tâm, khách quan, đúng quy định. Các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất. Bên cạnh đó, du khách cổ vũ nhiệt tình cho giải và dành thời gian tham quan, khám phá nét văn hóa, ẩm thực với nhiều sản vật đặc trưng của vùng đất Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Đại diện doanh nghiệp trao quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thới Bình.

Cùng với hoạt động thể thao, các doanh nghiệp đồng hành với giải đua tổ chức trao những phần quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thới Bình.

Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của doanh nghiệp với bà con, góp phần chăm lo đời sống người dân. Việc kết hợp hoạt động thể thao với công tác an sinh xã hội cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp và cộng đồng, tạo sức lan tỏa cho các hoạt động chào mừng Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.