Hơn 100 vận động viên dự giải pickleball ngành Kiểm sát tại Đà Nẵng

Hơn 100 vận động viên tham dự giải đấu. Ảnh: QUỐC TUẤN

Giải đấu quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, các Viện Kiểm sát nhân dân khu vực thuộc Cụm thi đua số 1, một số xã, phường thuộc địa bàn của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 và nhóm doanh nhân đồng hương Đà Nẵng đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải được tổ chức thành 2 nhánh độc lập, gồm Giải Pickleball Cụm thi đua ngành Kiểm sát nhân dân và Giải Pickleball giao lưu, kết nối. Ở nhánh thứ nhất, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, 2, 3, 4, 5 và 10 tham gia tranh tài.

Nhánh giao lưu, kết nối có sự tham gia của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, đại diện cấp ủy, chính quyền một số xã, phường và nhóm doanh nhân đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên ở mỗi nhánh tranh tài ở 3 nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Ông Lê Văn Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát mà còn là dịp để các đơn vị, địa phương và doanh nhân đồng hương gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Qua đó, tăng cường sự phối hợp, gắn kết trong công tác và lan tỏa tinh thần thể thao, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tích cực”.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung đôi nam sau lễ khai mạc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Các nội dung thi đấu được tổ chức riêng biệt theo từng nhánh, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Mỗi trận thi đấu 3 hiệp, đội thắng 2 hiệp là đội thắng trận.

Mỗi hiệp thi đấu đến 11 điểm; đội thắng phải hơn đối phương tối thiểu 2 điểm. Trường hợp tỷ số 10 - 10 thì tiếp tục thi đấu cho đến khi một đội dẫn trước 2 điểm. Các đội đổi sân sau khi kết thúc mỗi hiệp đấu.

Ở mỗi nhánh, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba. Các đội đoạt giải được trao huy chương, cờ và tiền thưởng theo cơ cấu giải thưởng do Ban tổ chức quy định.

Giải sẽ kết thúc và tổng kết, trao giải trong chiều 14/11.