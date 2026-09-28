Hơn 100 tỷ đồng mở lối an cư cho người thu nhập thấp

Theo ông Nguyễn Thanh Đồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Cà Mau, sau hợp nhất các đơn vị hành chính, nhu cầu mua và vay vốn mua NOXH trên địa bàn tỉnh khá lớn, nhất là ở nhóm người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân, người lao động tại doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức.

Nguồn vốn chính sách đến đúng nhu cầu

Thực hiện chính sách cho vay mua, thuê mua NOXH theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ, NHCSXH chi nhánh tỉnh Cà Mau đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ và đẩy nhanh giải ngân.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Cà Mau, tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi.

Tính đến ngày 25/9, toàn tỉnh đã có 249 khách hàng được vay với tổng số tiền 103 tỷ đồng. Những con số này cho thấy nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đưa đến người có nhu cầu mua, thuê mua NOXH trên địa bàn.

Ghi nhận tại dự án NOXH của Công ty Phát triển nhà tỉnh Cà Mau, tỷ lệ khách hàng mua nhà sử dụng vốn vay từ NHCSXH chiếm hơn 95%. Bà Tô Hồng Ngọc, Giám đốc Công ty, cho biết dự án NOXH của công ty hiện đã hoàn thành 218 căn, trong đó 204 căn đã ký hợp đồng mua bán/bán cho khách hàng.

Dự án Nhà ở xã hội của Công ty Phát triển nhà tỉnh Cà Mau đã hoàn thành, tạo thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp.

Ông Phan Mạnh Khương, Khóm 6, phường An Xuyên, là một trong những người vay vốn mua NOXH. Trước đây, gia đình ông 5 người sống cùng ông bà. Hai vợ chồng ông đi làm thuê tại một tiệm bánh, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống. Sau nhiều năm, khi các con đi làm xa, vợ chồng ông quyết định vay vốn mua nhà để có chỗ ở riêng, ổn định.

“Mấy chục năm sống chung với gia đình, giờ có được căn nhà riêng, chúng tôi mừng lắm. Với vợ chồng tôi, mua được căn nhà này giống như trúng độc đắc vậy. Nhà không cần lớn, miễn có chỗ ở riêng, đủ ấm cúng là vui rồi”, ông Khương xúc động chia sẻ.

Ông Phan Mạnh Khương, Khóm 6, phường An Xuyên, hoàn thiện thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội.

Còn chị Vũ Thị Thường, ấp Đầm Cùng, xã Cái Nước, đã hơn 10 năm làm công nhân tại một công ty thuỷ sản và cũng từng ấy năm sống trong các phòng trọ. Biết chính sách hỗ trợ mua NOXH, chị cho rằng mức lãi suất hiện nay phù hợp với khả năng trả nợ.

“Trước giờ tôi chỉ ở trọ, từng ước ao có một căn nhà để an cư lạc nghiệp, nên khi biết có chính sách mua NOXH, tôi mừng lắm. Nếu mua được nhà, tôi sẽ có một chỗ ở ổn định, không còn cảnh phải thuê nhà trọ nữa”, chị Thường phấn khởi.

Chị Vũ Thị Thường, ấp Đầm Cùng, xã Cái Nước (bìa phải), thực hiện thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội.

Theo bà Tô Hồng Ngọc, qua thực tế triển khai, nhu cầu của người dân đối với NOXH khá lớn. Nhiều người thực sự mong muốn có một căn nhà ổn định, nhưng với mức thu nhập hiện nay, việc tự tích lũy đủ tiền để mua nhà là rất khó. Vì vậy, nguồn tín dụng ưu đãi có vai trò quan trọng trong hỗ trợ người thu nhập thấp tiếp cận chỗ ở ổn định.

Cần thêm nguồn cung, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn

Theo ông Nguyễn Thanh Đồng, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Cà Mau, hiện Cà Mau mới có 2 dự án NOXH đủ điều kiện mở bán, gồm Công ty Phát triển nhà Cà Mau và Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng Á Đông. Nguồn cung này chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân.

Một căn nhà ở xã hội được đầu tư khang trang, tiện nghi tại Khu dân cư phường Tân Xuyên, thuộc dự án NOXH của Công ty Phát triển nhà tỉnh Cà Mau.

Ở góc độ tín dụng, ông cho rằng nhóm người thu nhập thấp tại khu vực đô thị có nhu cầu mua NOXH cao, nhưng còn gặp khó khăn trong việc chứng minh thu nhập và khả năng trả nợ.

Ông Phan Mạnh Khương bộc bạch: “Việc chứng minh nguồn thu nhập là một trong những yêu cầu khiến nhiều người gặp khó khăn. Thực tế có người không đáp ứng được yêu cầu về hồ sơ, thủ tục nên phải bỏ cuộc”. Ông Khương cũng bày tỏ mong muốn việc tiếp cận chính sách và nguồn vốn vay thuận lợi hơn đối với người lao động có nhu cầu thực sự.

Cán bộ NHCSXH chi nhánh tỉnh Cà Mau rà soát, xử lý hồ sơ vay vốn mua nhà ở xã hội.

Bà Tô Hồng Ngọc chia sẻ thêm, khó khăn phổ biến hiện nay là khả năng chứng minh tài chính còn hạn chế, đặc biệt đối với lao động tự do, người làm việc theo hợp đồng ngắn hạn hoặc có thu nhập chưa ổn định. Vì vậy, có trường hợp đủ điều kiện mua NOXH nhưng vẫn khó tiếp cận vốn, hoặc mức vay chưa đáp ứng toàn bộ nhu cầu thanh toán.

Từ thực tế triển khai, bà Tô Hồng Ngọc cho rằng, cần tháo gỡ đồng bộ 3 vấn đề là nguồn cung, thủ tục và tín dụng. Trong đó, cần phát triển thêm các dự án NOXH có vị trí, diện tích, giá bán phù hợp; đẩy nhanh, đơn giản hoá, số hoá thủ tục. Đồng thời, duy trì chính sách tín dụng ổn định, lãi suất phù hợp và thời hạn vay đủ dài để giảm áp lực trả nợ.

Việc chứng minh nguồn thu nhập là một trong những yêu cầu khiến nhiều người gặp khó khăn, nhất là lao động tự do, người làm việc theo hợp đồng ngắn hạn hoặc có thu nhập chưa ổn định.

Về phía NHCSXH chi nhánh tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Thanh Đồng cho biết thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đến các đơn vị liên quan, địa phương và người dân; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và chủ dự án NOXH để hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng tiếp cận các dự án mở bán và giải ngân nhanh nguồn vốn. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục rà soát nhu cầu, tham mưu Trung ương và UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của người dân.

Điều kiện vay vốn mua nhà ở xã hội

Khách hàng vay vốn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ; có giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng mua, thuê mua NOXH và thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

Mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua NOXH; lãi suất 5,4%/năm; thời hạn vay tối đa 25 năm.

Hồ sơ vay vốn yêu cầu chứng từ chứng minh tài chính tối thiểu 3 tháng gần nhất của khách hàng và các thành viên hộ gia đình có thu nhập được kê khai, như sao kê tài khoản lương, bảng lương, xác nhận lương, quyết định trả lương hoặc giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập hợp pháp khác.