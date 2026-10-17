Hơn 100 trại sinh Lâm Đồng tham gia Hội trại kỹ năng năm 2026

Các đại biểu dự lễ khai mạc Hội trại kỹ năng năm 2026

Dự khai mạc có đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng.

Hội trại diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/10, với sự tham gia của hơn 100 trại sinh đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh và Đoàn Trường Đại học Phan Thiết.

Anh Trương Mai Mạnh, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng thông qua quyết định thành lập Ban Tổ chức hội trại

Với phương châm "Vững lý luận, giỏi kỹ năng", trong khuôn khổ hội trại sẽ diễn ra nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng, sinh hoạt cộng đồng và giao lưu giữa các đơn vị.

Thông qua các hoạt động, cán bộ Đoàn, đoàn viên có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng tổ chức phong trào, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong tình hình mới.

Hội đồng Huấn luyện Hội trại kỹ năng 2026 nhận cờ và simapho

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Các trại sinh chinh phục thử thách nhập trại

Các trại sinh phấn khởi khi lần lượt vượt qua các thử thách nhập trại

Anh Nguyễn Quảng Lâm, Bí thư Đoàn thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng trao thẻ trại sinh cho từng đơn vị

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng các phần quà động viên sinh viên vượt khó, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.