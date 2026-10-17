Hơn 100 trại sinh Lâm Đồng tham gia Hội trại kỹ năng năm 2026
Hơn 100 trại sinh tham gia Hội trại kỹ năng năm 2026 do Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Đoàn Trường Đại học Phan Thiết tổ chức, nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, hội trong tình hình mới.
Dự khai mạc có đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng.
Hội trại diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/10, với sự tham gia của hơn 100 trại sinh đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh và Đoàn Trường Đại học Phan Thiết.
Với phương châm "Vững lý luận, giỏi kỹ năng", trong khuôn khổ hội trại sẽ diễn ra nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng, sinh hoạt cộng đồng và giao lưu giữa các đơn vị.
Thông qua các hoạt động, cán bộ Đoàn, đoàn viên có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng tổ chức phong trào, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong tình hình mới.
Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.
Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng các phần quà động viên sinh viên vượt khó, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hon-100-trai-sinh-lam-dong-tham-gia-hoi-trai-ky-nang-nam-2026-469803.html