Hơn 100 thương hiệu sắp giảm giá tại Tuần lễ Vibrant HCM

Đây là chương trình đã được Sở Công Thương TP.HCM cùng Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và các sở ngành thành phố, công bố trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Theo thông tin từ VIFC-HCMC, Vibrant HCMC được xây dựng theo phương châm “5 trong 1”, kết nối các hoạt động mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số trong một kế hoạch thống nhất. Nhờ đó, người dân và du khách tiếp cận thông tin sự kiện, điểm đến và các chương trình ưu đãi thuận tiện hơn, đồng thời cộng đồng doanh nghiệp có thêm cơ hội kinh doanh.

Theo lịch trình dự kiến, tối 11/11, Lễ công bố “Vibrant HCMC - Shopping Season” sẽ diễn ra tại Công viên Lam Sơn. Cũng tại khu vực này, Tuần lễ kích cầu Vibrant HCMC (11-15/11) sẽ tổ chức các không gian trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại và hoạt động tương tác với người tiêu dùng.

Cũng trong thời gian trên, các hoạt động hưởng ứng chương trình sẽ được triển khai tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, bao gồm Union Square, Công viên Chi Lăng, Nowzone và Diamond Plaza.

Từ ngày 13 đến 15/11, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, do Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối, tiếp tục mở rộng kết nối giữa chương trình với cộng đồng sáng tạo và người dân. Hoạt động dự kiến có các không gian giới thiệu giải pháp, dịch vụ và thanh toán số, cùng chương trình đại nhạc hội ngày 14/11.

Bên cạnh các hoạt động mua sắm và trải nghiệm, Vibrant HCMC còn kết nối với Net Zero Challenge 2026, chương trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ hướng tới phát triển bền vững.

Thông qua hoạt động trình bày, đánh giá và lựa chọn các giải pháp tại vòng chung kết, Net Zero Challenge góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh, kết nối cộng đồng đổi mới sáng tạo với định hướng tăng trưởng bền vững của thành phố. Việc đồng hành kết nối cũng cho thấy phạm vi của Vibrant HCMC không chỉ dừng ở kích cầu tiêu dùng, mà còn mở rộng sang các hoạt động tạo giá trị cho kinh tế và cộng đồng.

Theo thống kê, đến ngày 27/10, chương trình ghi nhận khoảng 97 chương trình khuyến mại do các đối tác đề xuất, với tổng giá trị các gói kích cầu dự kiến triển khai ước tính trên 250 tỷ đồng và sự đồng hành của hơn 100 thương hiệu. Các hình thức gồm giảm giá, voucher, quà tặng điện tử và ưu đãi dịch vụ tài chính, thanh toán.

Đồng hành cùng chương trình còn có các ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng gọi xe, nền tảng mạng xã hội... nhằm mang đến hàng nghìn ưu đãi, mã giảm giá, voucher và quà tặng từ mua sắm, ăn uống, di chuyển đến dịch vụ số và thanh toán cho người dân khi đến trải nghiệm.

Vibrant HCMC đặt mục tiêu thúc đẩy trên 30.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) qua các nền tảng thương mại và thanh toán, trong đó khoảng 10.000-11.000 tỷ đồng là phần giao dịch tăng thêm kỳ vọng nhờ chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố và các đơn vị liên quan thúc đẩy hợp phần thanh toán số, tài chính số; kết nối ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp fintech và đối tác quốc tế tham gia theo quy định.

Các hướng kết nối bao gồm giải pháp thanh toán thuận tiện cho khách quốc tế, thanh toán xuyên biên giới và dịch vụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người bán thông qua các tổ chức đủ điều kiện.

Vibrant HCMC đã chính thức mở cổng truy cập các nền tảng số tại songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn.

Việc mở song song 2 cổng nhằm tạo thêm điểm tiếp cận tập trung để công chúng theo dõi thông tin chương trình, tìm hiểu các hoạt động hưởng ứng, điểm đến và ưu đãi do doanh nghiệp đồng hành triển khai. Các nội dung, chương trình ưu đãi và tiện ích được tiếp tục cập nhật theo từng giai đoạn vận hành, phù hợp với thời gian và điều kiện áp dụng của từng đối tác.