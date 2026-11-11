Hơn 100 thương hiệu cùng phô diễn sức mạnh công nghệ đường sắt

Diễn ra ngày 11/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Rail & Cons 2026 mở ra không gian giao thoa công nghệ với sự góp mặt của hơn 10 tập đoàn và hơn 100 thương hiệu trong nước, quốc tế.

Tham quan các gian hàng tại Rail & Cons 2026, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhấn mạnh, phát triển đường sắt hiện đại không chỉ mở rộng không gian giao thông mà còn tạo cơ hội hình thành các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ dữ liệu.

Gian trưng bày của Công ty Cổ phần Công nghệ Đường sắt Hirun Việt Nam thu hút sự quan tâm của khách tham quan với các sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ ngành đường sắt.

Nhiều khách tham quan dừng chân tìm hiểu các công nghệ mới dành cho đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị được giới thiệu tại gian hàng.

Mô hình mô phỏng đoàn tàu di chuyển xuyên núi, tái hiện giải pháp công nghệ trong xây dựng và khai thác đường sắt qua địa hình phức tạp.

Các giải pháp công nghệ hiện đại được giới thiệu nhằm nâng cao mức độ an toàn, bảo đảm vận hành ổn định trên các tuyến đường sắt đô thị.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu, chia sẻ với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương về các sản phẩm, giải pháp công nghệ được trưng bày tại sự kiện.

Nhà máy ray và thép đặc biệt quy mô lớn được Hòa Phát đầu tư xây dựng từ năm 2025, đánh dấu bước tham gia của doanh nghiệp vào lĩnh vực sản xuất vật liệu phục vụ ngành đường sắt.

Hòa Phát hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Đông Nam Á có khả năng sản xuất thanh ray phục vụ cả đường sắt đô thị (metro) và đường sắt tốc độ cao.

Đường sắt tốc độ cao không đơn thuần là những tuyến đường mới, mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội phát triển hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ hiện đại.

Các mô hình ô tô, phương tiện và thiết bị chuyên dụng phục vụ thi công công trình giao thông được giới thiệu tại không gian triển lãm.

Theo các chuyên gia, cơ hội tham gia của doanh nghiệp Việt Nam không chỉ giới hạn ở giai đoạn xây dựng các tuyến đường sắt mới mà còn kéo dài suốt vòng đời 30 - 40 năm của công trình. Thị trường này bao gồm nhiều lĩnh vực như vận hành, bảo trì, thay thế phụ tùng, sửa chữa và nâng cấp hệ thống, mở ra dư địa để doanh nghiệp trong nước tham gia cung ứng vật tư, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật. Tuy nhiên, để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng đường sắt, doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua những rào cản đáng kể về năng lực công nghệ, quản lý chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng nhận sản phẩm đặc thù của ngành.

Để tháo gỡ những rào cản này, các chuyên gia đề xuất xây dựng bản đồ nhu cầu và kế hoạch mua sắm dài hạn; kết nối doanh nghiệp đầu tàu với mạng lưới nhà cung cấp vệ tinh; đồng thời thúc đẩy liên doanh, chuyển giao công nghệ. Đáng chú ý, việc hình thành 2 - 3 cụm liên kết ngành đường sắt tại các vùng có nền tảng công nghiệp cũng được đặt ra. Mỗi cụm sẽ tích hợp nhà máy sản xuất, phòng thử nghiệm, trung tâm đào tạo và hệ thống logistics, tạo nền tảng kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng.

Các mẫu xe Howo được giới thiệu, tạo cơ hội để khách tham quan trực tiếp tìm hiểu và tham khảo.

Trước sự hiện diện của đại diện cơ quan quản lý và lãnh đạo hàng chục doanh nghiệp quốc tế, ông Trần Đình Tùng, Chủ tịch Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam (VSCE), khẳng định sau tuần lễ sẽ có những hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa các cơ hội hợp tác. Trong đó, các bên sẽ xác định những bài toán ưu tiên, thành lập nhóm công tác và tiến tới đề xuất triển khai thử nghiệm sandbox. Theo ông Tùng, với quy mô thị trường đường sắt dự kiến đạt hơn 200 tỷ USD trong 10 năm tới, đây là cơ hội quan trọng để phát triển ngành công nghiệp xây dựng và công nghiệp đường sắt Việt Nam.