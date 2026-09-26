Hơn 100 tàu ghe cùng ngư dân Cần Giờ ra biển làm lễ Nghinh Ông

Người dân Cần Giờ tham gia nghi thức đưa kiệu Nam Hải Đại tướng quân ra biển.

Nghi thức trên biển là phần lễ được ngư dân mong đợi trong Lễ hội Nghinh Ông hằng năm.

Ngày 26/9, tức ngày 16/8 âm lịch, đông đảo người dân và du khách đã có mặt tại Lăng Ông Thủy Tướng ở xã Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, tham dự lễ Nghinh Ông. Kiệu Nam Hải Đại tướng quân đã được rước từ lăng ra biển làm lễ, rồi rước trở về, là phần được nhiều người mong đợi trong Lễ Nghinh Ông hằng năm.

Người dân và du khách theo dõi đoàn tàu ghe đưa, rước Nghinh Ông.

Đại diện Hội Vạn lạch Cần Thạnh điều hành nghi lễ. Trong đoàn đưa, rước có lãnh đạo xã Cần Giờ, những người thực hiện nghi thức và ngư dân địa phương. Hơn 100 tàu ghe đánh cá của ngư dân Cần Giờ cùng khu vực lân cận tham gia hành trình. Trong thời tiết nắng đẹp, biển lặng, đoàn tàu ghe nối dài trên mặt nước, tạo nên khung cảnh của ngày hội vùng biển.

Lễ vật được chuẩn bị trước khi đoàn đưa, rước Nghinh Ông ra biển.

Theo ban tổ chức, lễ vật gồm các sản vật biển cùng xôi, thịt, rượu, trầu cau, muối và gạo. Mâm cúng chư vị có thêm giấy tiền, vàng bạc. Việc chuẩn bị lễ vật và thực hiện nghi thức thể hiện sự trân trọng của cộng đồng ngư dân đối với tín ngưỡng gắn bó lâu đời với nghề biển.

Lễ hội Nghinh Ông không chỉ là dịp thực hành các nghi thức truyền thống, mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn di sản, trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ.

Trên bờ, người dân và du khách theo dõi đoàn đưa, rước; ngoài khơi, các tàu ghe cùng tham gia nghi thức cầu mong những chuyến đi bình an. Hành trình từ lăng ra biển đưa lễ hội đến gần hơn với không gian lao động, mưu sinh hằng ngày của ngư dân Cần Giờ.

Trên đường đi ra bãi biển, các hộ dân ven đường cũng làm mâm cúng Ông.

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, Phó trưởng Ban Tổ chức lễ hội, cho biết, nghi thức đưa, rước Nghinh Ông được tổ chức trang trọng, là nơi ngư dân gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, đánh bắt thuận lợi, tôm cá đầy khoang. Lễ hội còn là dịp để cộng đồng thực hành nghi thức truyền thống, nâng cao ý thức bảo tồn di sản và trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.

Bà Phượng mong các hoạt động lễ hội tiếp tục lan tỏa trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Theo bà, những giá trị được cộng đồng duy trì qua nhiều thế hệ sẽ giúp Lễ hội Nghinh Ông tiếp tục là điểm nhấn trong đời sống văn hóa Cần Giờ, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đại diện Hội Vạn lạch Cần Thạnh điều hành nghi thức đưa, rước Nghinh Ông.

Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, nghề biển vẫn gắn với sinh kế của nhiều gia đình ở Cần Giờ. Theo Ban Tổ chức, trong 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn đạt 8.232 tấn, bằng 73,9% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 1.474 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 6.758 tấn.

Ông Mai Trung Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, cho biết, cùng với việc duy trì sản xuất, ngư dân ngày càng quan tâm đến an toàn khi ra khơi và tu bổ phương tiện. Việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chấp hành quy định về chống khai thác bất hợp pháp cũng góp phần giữ nghề biển lâu dài cho các thế hệ sau.

Nghi thức trên biển là phần lễ được ngư dân mong đợi trong Lễ hội Nghinh Ông hằng năm.

Sau nghi thức ngoài biển, đoàn rước đưa kiệu trở lại Lăng Ông Thủy Tướng. Hành trình khép lại với ước mong bình an, thuận lợi mà ngư dân gửi gắm trước những chuyến ra khơi tiếp theo.

Hơn 100 tàu ghe của ngư dân Cần Giờ và khu vực lân cận tham gia đoàn đưa, rước.

Lễ đưa, rước Nghinh Ông góp phần gìn giữ nét văn hóa gắn với đời sống ngư dân Cần Giờ.

Những con tàu cùng ra khơi trong nghi thức cầu mong chuyến biển bình an, thuận lợi.