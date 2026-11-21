Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh; đại diện Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cùng đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nhân dân và du khách.

Triển lãm diễn ra từ ngày 21-24/11, trưng bày hơn 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật, ảnh văn hóa và du lịch của 30 tác giả trong và ngoài tỉnh. Các tác phẩm được lựa chọn, bố trí theo các chủ đề, mang đến những góc nhìn đa dạng về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người Phú Thọ.

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tặng hoa chúc mừng triển lãm.

Trong đó, chủ đề “Sắc màu thiên nhiên - Vẻ đẹp Đất Tổ” giới thiệu những cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và điểm đến du lịch tiêu biểu; “Miền di sản - Chiều sâu văn hóa” khắc họa hệ thống di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và các lễ hội truyền thống; “Con người Phú Thọ - Bản sắc và sức sống” phản ánh đời sống, phong tục, tập quán và nét đẹp văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng các nhiếp ảnh gia.

Đặc biệt, không gian “Phú Thọ qua ống kính nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hào” giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật tiêu biểu của nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hào. Trong đó có bộ ảnh đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, các tác phẩm tái hiện sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu lịch sử, văn hóa cùng nhịp sống của con người vùng Đất Tổ. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện góc nhìn sáng tạo của nghệ sĩ mà còn góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, giới thiệu hình ảnh Phú Thọ thân thiện, giàu bản sắc, hấp dẫn đến với du khách trong nước và quốc tế.

Triển lãm thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân.