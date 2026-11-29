Lần đầu tiên được tổ chức tại Quy Nhơn, chương trình hướng đến nâng cao nhận thức của sinh viên về biến đổi khí hậu, đồng thời giúp các em tiếp cận những cơ hội nghề nghiệp trong xu thế chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Chương trình AlterCOP Quy Nhơn 2026 với chủ đề “Thúc đẩy tương lai nghề nghiệp thông qua các giải pháp khí hậu”, thu hút hơn 100 sinh viên tham gia. Ảnh: Minh Hiền

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm “Cơ hội trong nền kinh tế biến đổi khí hậu” với sự tham gia của 5 diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực. Thông qua trao đổi trực tiếp với các chuyên gia và thảo luận nhóm, sinh viên được tìm hiểu triển vọng nghề nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ khí hậu, năng lượng tái tạo, môi trường, xã hội và quản trị (ESG), kinh doanh bền vững.

Thông qua trao đổi trực tiếp với các chuyên gia và thảo luận nhóm, sinh viên được tìm hiểu triển vọng nghề nghiệp. Ảnh: Minh Hiền

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên còn tham gia hoạt động trải nghiệm Climate Fresk được bố trí vào chiều cùng ngày, nhằm giúp sinh viên tìm hiểu nguyên nhân, hệ quả của biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động tương tác dựa trên cơ sở khoa học, từ đó đề xuất những hành động thiết thực bảo vệ môi trường.

Chương trình góp phần kết nối đào tạo với thực tiễn, giúp sinh viên nhận diện những cơ hội nghề nghiệp gắn với yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong ứng phó với biến đổi khí hậu.