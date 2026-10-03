Hơn 100 sinh viên hệ vừa làm, vừa học HUBT nhận bằng tốt nghiệp

Lãnh đạo Khoa Đào tạo tại chức trao bằng tốt nghiệp và tặng hoa chúc mừng tân cử nhân.

Các tân cử nhân tốt nghiệp thuộc các ngành Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh. Phần lớn người học đã có bằng trung cấp, cao đẳng hoặc đại học và đăng ký học liên thông lên đại học hoặc chương trình văn bằng 2 tại trường.

Sau hơn 2 năm học tập, các sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo với khối lượng từ 90-100 tín chỉ, hơn 30 môn học và gần 1.500 tiết học, gồm kiến thức cơ bản, chuyên ngành cùng các học phần bổ trợ về tin học và ngoại ngữ 2.

Theo đại diện nhà trường, đặc thù của chương trình vừa làm, vừa học đòi hỏi sinh viên phải chủ động sắp xếp thời gian cho công việc, gia đình và học tập. Việc hoàn thành chương trình là kết quả của quá trình nỗ lực, tinh thần cầu tiến và ý thức rèn luyện của người học.

Lễ bế giảng và trao bằng là dấu mốc ghi nhận quá trình học tập của các tân cử nhân, đồng thời mở ra chặng đường mới để người học tiếp tục vận dụng kiến thức được đào tạo vào công việc và phát triển nghề nghiệp.

Hiện, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có hơn 25.000 sinh viên, đào tạo 26 chuyên ngành trình độ đại học, 8 ngành đào tạo thạc sĩ và 1 ngành đào tạo tiến sĩ. Các chương trình được tổ chức theo 4 khối: Công nghệ - Kỹ thuật; Kinh tế và Quản lý; Ngoại ngữ; Sức khỏe.

Nhà trường hiện có hơn 1.200 cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó hơn 30% có trình độ từ tiến sĩ trở lên.