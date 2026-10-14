Hơn 100 shipper tại Lâm Đồng được tuyên truyền kiến thức pháp luật giao thông

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Tổ CSGT La Gi thuộc Trạm CSGT Hàm Tân đã phối hợp với Công an phường La Gi, Công an xã Phước Hội và Công an xã Tân Hải tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 115 shipper, người giao hàng đang hoạt động trên địa bàn.

Lực lượng CSGT tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho các shipper tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh:CALĐ)

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT phổ biến các quy định pháp luật về giao thông đường bộ, tập trung vào những hành vi vi phạm thường gặp trong quá trình giao nhận hàng hóa như chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Bên cạnh đó, các shipper được hướng dẫn thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm, không chở hàng cồng kềnh, che khuất biển số và không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Shipper làm bài kiểm tra nhận thức pháp luật về an toàn giao thông trên điện thoại bằng hình thức quét mã QR. (Ảnh:CALĐ)

Đáng chú ý, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra nhận thức pháp luật giao thông bằng hình thức quét mã QR. Thông qua bài kiểm tra, CSGT đánh giá mức độ hiểu biết của người giao hàng, đồng thời hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc liên quan đến các quy định khi tham gia giao thông.

Sau buổi tuyên truyền, 115 shipper, người giao hàng đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình làm việc.

Theo lực lượng CSGT, shipper là nhóm thường xuyên di chuyển trên đường, có tần suất tham gia giao thông cao. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra nhận thức pháp luật đối với nhóm đối tượng này góp phần nâng cao ý thức chấp hành, phòng ngừa vi phạm và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Hoạt động cũng góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn phường La Gi và các khu vực lân cận.