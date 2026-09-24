Hơn 100 sản phẩm Việt Nam và Lào sẽ được giới thiệu tại Hà Nội

Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào sẽ diễn ra từ ngày 1-4/10 tới đây, tại Hà Nội. (Ảnh: BCT)

Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp Vụ Nội thương (Bộ Công Thương Lào) tổ chức. Trong bốn ngày, người dân Thủ đô và khách tham quan có thể tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm Việt Nam và Lào tại cùng một địa điểm.

Các mặt hàng được giới thiệu thuộc nhiều nhóm, từ lương thực, thực phẩm, đồ uống đến thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Phía Lào mang tới gạo nếp, gạo tẻ, thịt trâu, thịt bò, bia và các loại chè. Sản phẩm Việt Nam có cốm, bánh bột lọc, bánh chả, nước mắm, tò he cùng mỹ phẩm thuần chay và mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên.

Điểm đáng chú ý là sản phẩm không chỉ được trưng bày mà còn bán trực tiếp. Người tiêu dùng có thể tìm hiểu nguồn gốc, đặc điểm từng mặt hàng trước khi lựa chọn và mua sản phẩm của doanh nghiệp hai nước.

Với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, tuần lễ là dịp đưa sản phẩm tiếp cận trực tiếp thị trường Hà Nội. Việc gặp gỡ người mua, ghi nhận phản hồi và tìm hiểu nhu cầu thực tế có thể giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng mở rộng thị trường, hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm thêm kênh phân phối.

Thông qua không gian giới thiệu chung, sự kiện cũng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và Lào kết nối sản xuất, tiêu dùng, đồng thời đưa sản phẩm đặc trưng của mỗi nước đến gần hơn với người mua.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra từ 14h00 ngày 1/10/2026 tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, với sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng và Đại sứ Lào tại Việt Nam. Chương trình có sự tham dự, phát biểu của đại diện Bộ Công thương Lào, các đơn vị thuộc Bộ Công thương Việt Nam và doanh nghiệp hai nước.