Hơn 100 sản phẩm Việt - Lào được giới thiệu tại Hà Nội

Các sản phẩm đặc trưng của Lào được giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào. Ảnh: V.H

Tuần lễ diễn ra từ ngày 1 đến 4-10 với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”, giới thiệu hơn 100 sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Việt Nam và Lào thuộc nhiều nhóm hàng như lương thực, thực phẩm, đồ uống, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng.

Trong đó, phía Lào giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng như gạo nếp, gạo tẻ, thịt trâu, thịt bò, các loại chè; phía Việt Nam có cốm, bánh bột lọc, bánh chả, nước mắm, tò he, mỹ phẩm thuần chay và sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp, giúp người tiêu dùng Thủ đô và khách tham quan có cơ hội trải nghiệm, lựa chọn sản phẩm của hai nước trong cùng một không gian.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm dệt truyền thống của Lào tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội. Ảnh: V.H

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khăm Phâu Ơnthavăn nhấn mạnh, Tuần lễ sản phẩm Lào - Việt Nam không chỉ là dịp để doanh nghiệp hai nước trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn tạo diễn đàn kết nối các nhà sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác kinh doanh mới.

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Việt Sơn cũng nhấn mạnh, trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước ngày càng được quan tâm thúc đẩy. Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào là một hoạt động cụ thể tiếp nối tinh thần hợp tác đó.

Hàng trăm sản phẩm được trưng bày và bán trực tiếp tại chương trình. Ảnh: V.H

Chương trình không chỉ đưa các sản phẩm tiêu biểu của hai nước đến gần hơn với người tiêu dùng mà còn tạo không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất gặp gỡ, tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh. Mỗi sản phẩm được giới thiệu còn mang theo những câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tuần lễ cũng là hoạt động cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương Việt Nam) và Vụ Nội thương (Bộ Công Thương Lào) về hợp tác trong lĩnh vực quản lý và phát triển thị trường trong nước, được ký cuối năm 2025.