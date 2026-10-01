Hơn 100 sản phẩm đặc trưng Việt Nam và Lào hội tụ tại Hà Nội

Các đại biểu tham quan các sản phẩm được giới thiệu tại “Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào". (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chiều 1/10 tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Bộ Công Thương Lào khai mạc “Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào tại Hà Nội” nhằm tạo thêm không gian kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa” và giới thiệu hơn 100 sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Việt Nam và Lào thuộc nhiều nhóm hàng như lương thực, thực phẩm, đồ uống, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng.

Đến từ Lào, các sản phẩm được giới thiệu tại Tuần lễ gồm nhiều nhóm hàng, nổi bật là gạo, trà, càphê, thực phẩm chế biến và các sản phẩm từ cây trầm. Các loại gạo như gạo tẻ cẩm, nếp cẩm, nếp thơm Yodsam, gạo nếp thơm Champahom, gạo nếp Bandon Champahom... góp mặt cùng nhiều sản phẩm trà mang tên Phongsaly, Lao Lan Xang, Xieng Khoang và các dòng trà 400 năm.

Bên cạnh gạo và trà, khu vực sản phẩm Lào còn giới thiệu thịt trâu khô, thịt bò khô, chuối khô, rong đá sấy khô và một số sản phẩm thực phẩm chế biến. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm từ cây trầm được giới thiệu dưới nhiều dạng như tinh dầu, hương trầm, trà búp trầm, nến trầm thơm, xà phòng trầm, bột cây trầm, gối trầm và gỗ trầm.

Phía Việt Nam quy tụ nhiều sản phẩm mang dấu ấn vùng miền của Việt Nam như bánh cốm, bánh bột lọc, bánh chả, nước mắm, tò he, mỹ phẩm thuần chay và sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên.

Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp, giúp người tiêu dùng Thủ đô và khách tham quan có cơ hội trải nghiệm, lựa chọn sản phẩm của hai nước trong cùng một không gian.

Lễ khai mạc “Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh trong những năm qua, thương mại song phương Lào-Việt Nam không ngừng phát triển và có xu hướng tăng trưởng tích cực, trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau. Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 1,8 tỷ USD. Các sản phẩm của Lào với chất lượng cao, mang bản sắc riêng và thân thiện với môi trường ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên thị trường Việt Nam.

“Tuần lễ sản phẩm Lào-Việt Nam lần này không chỉ đơn thuần là dịp để các doanh nghiệp hai nước trưng bày và giới thiệu sản phẩm, mà còn là một diễn đàn để các nhà sản xuất gặp gỡ, giao lưu; tạo điều kiện để các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu của hai nước trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những bài học thực tiễn, đồng thời mở ra cơ hội xây dựng những quan hệ đối tác kinh doanh mới,” Đại sứ Khamphao Ernthavanh nói.

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Việt Sơn cho biết mỗi sản phẩm được giới thiệu tại Tuần lễ không chỉ mang giá trị thương mại, mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa của mỗi quốc gia. Vì vậy, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng cũng là một cách để nhân dân hai nước hiểu hơn về nhau.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn khẳng định Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Lào và các cơ quan liên quan, thúc đẩy những hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần đưa quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Tôi tin tưởng rằng, với sự phối hợp của các cơ quan và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, “Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội” sẽ tạo thêm những kết nối cụ thể trên thị trường, đóng góp thiết thực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào,” Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn nói.

Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào tại Hà Nội là hoạt động cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương Việt Nam) và Vụ Nội thương (Bộ Công Thương Lào) về hợp tác trong lĩnh vực quản lý và phát triển thị trường trong nước, được ký cuối năm 2025./.