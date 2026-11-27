Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự ICETOE 2026 tại Trường Đại học Mở TPHCM. Ảnh: NTCC.

Ngày 27/11, Trường Đại học Mở TPHCM tổ chức hội thảo quốc tế về công nghệ giáo dục và đào tạo trực tuyến (ICETOE 2026), với chủ đề: “Công nghệ giáo dục và học tập trực tuyến: Những xu hướng thúc đẩy làn sóng phát triển tiếp theo của giáo dục số”.

Hội thảo quy tụ hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và giảng viên đến từ 43 trường đại học, tổ chức từ 11 quốc gia, tập trung thảo luận về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), những đổi mới trong phương pháp giảng dạy và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trực tuyến.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đã chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới nhất trong giáo dục số, từ ứng dụng AI, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy đến nâng cao chất lượng đào tạo, kiểm tra và đánh giá người học. Các tham luận không chỉ làm rõ cơ hội và thách thức khi ứng dụng AI trong giáo dục mà còn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, phát huy vai trò của giảng viên và nâng cao năng lực tự học của người học trong môi trường số.

GS.TS Nguyễn Minh Hà phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NTCC.

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM mong muốn hội thảo sẽ góp phần kết nối nghiên cứu với thực tiễn đào tạo. Các trao đổi về trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu học tập, năng lực số và quản trị giáo dục trực tuyến sẽ mang đến những gợi mở thiết thực cho đổi mới giảng dạy và hỗ trợ người học.

“Tôi kỳ vọng hội thảo sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và cơ sở giáo dục, qua đó thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ có trách nhiệm và nâng cao hiệu quả đào tạo”, GS Hà nói.

Tại phiên toàn thể, 6 diễn giả đến từ Trường Đại học Mở TPHCM, Đại học New Mexico (Mỹ), Đại học Quốc gia về Giáo dục Từ xa (Tây Ban Nha), Đại học Monash (Australia), Đại học Southern Queensland (Australia) và Quỹ Phát triển Quản lý Châu Âu chia sẻ những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và góc nhìn chuyên sâu về ứng dụng công nghệ, quản trị và bảo đảm chất lượng giáo dục, góp phần gợi mở các định hướng phát triển đào tạo trực tuyến trong giai đoạn mới.

Hội thảo tổ chức 4 phiên thảo luận song song với 50 bài nghiên cứu, tham luận. Các nghiên cứu tập trung vào những xu hướng và thách thức trong giáo dục trực tuyến như ứng dụng AI và đổi mới phương pháp giảng dạy; cá nhân hóa học tập, phân tích dữ liệu và thiết kế học liệu số; quản trị, đạo đức công nghệ và bảo đảm chất lượng đào tạo.

Các chuyên gia quốc tế tại ICETOE 2026. Ảnh: NTCC.

Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu đề cập các giải pháp có tính ứng dụng cao như sử dụng ChatGPT hỗ trợ học ngoại ngữ, phát triển chatbot AI tư vấn học tập, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ bỏ học và đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong môi trường trực tuyến.

Không chỉ khai thác tiềm năng của công nghệ, các tham luận còn đặt ra những vấn đề về tính trung thực học thuật, nguy cơ phụ thuộc vào AI, an toàn dữ liệu và trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong môi trường số.

Đồng thời, hội thảo chú trọng các giải pháp nâng cao trải nghiệm, tăng cường hỗ trợ người học, đặc biệt là những đối tượng có nhu cầu học tập linh hoạt. Qua đó, cho thấy xu hướng phát triển giáo dục số đang chuyển từ việc tập trung ứng dụng công nghệ sang lấy người học làm trung tâm, nâng cao hiệu quả học tập và bảo đảm chất lượng đào tạo bền vững.