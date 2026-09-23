Hơn 100 người xuyên đêm tìm người đàn ông đi lạc trong rừng, vị trí tìm thấy nạn nhân gây bất ngờ

Theo tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông đi lạc trong rừng, Công an xã Tân Đoàn (tỉnh Lạng Sơn) đã khẩn trương xác minh, huy động các lực lượng phối hợp tìm kiếm. Sau gần 13 giờ, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực rừng sâu để sơ cứu, cấp cứu.

Cụ thể, khoảng 10h30 ngày 20/9, ông Hoàng Văn Dùng (sinh năm 1962, trú tại xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn) bị đi lạc. Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Đoàn khẩn trương xác minh, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời thông tin đến Đảng ủy, UBND xã để huy động các lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm.

Xác định đây là tình huống cấp bách, Công an xã Tân Đoàn huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của 14 thôn phối hợp với khoảng 100 người dân và gia đình tổ chức tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do trời tối, tầm nhìn hạn chế, cây cối rậm rạp, địa hình hiểm trở và nhiều ngã rẽ, trong khi hướng di chuyển của ông Dùng chưa được xác định.

Các lực lượng đã triển khai nhiều phương án, trong đó sử dụng thiết bị flycam để rà soát những khu vực rừng sâu, địa hình khó tiếp cận nhằm hỗ trợ xác định vị trí nạn nhân.

Dùng Flaycam tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CA tỉnh Lạng Sơn.

Sau gần 13h tìm kiếm, khoảng 9h ngày 21/9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn phát hiện ông Hoàng Văn Dùng tại vị trí cách nơi bị lạc khoảng 5 km.

Sau khi tiếp cận, Công an xã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân sơ cứu cho ông Dùng tại chỗ.

Ông Dùng được tìm thấy cách nơi bị lạc 5 km. Ảnh: CA tỉnh Lạng Sơn.↵

Do địa hình rừng núi khó di chuyển, các lực lượng cõng nạn nhân khoảng 3 km đường rừng ra khu vực quốc lộ, sau đó dùng ô tô đưa ông đến Trạm Y tế xã Tân Đoàn để cấp cứu và theo dõi sức khỏe.

Việc nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức tìm kiếm và đưa ông Dùng đến cơ sở y tế kịp thời được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương ghi nhận. Qua đó, góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở.