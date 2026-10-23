Hơn 100 người tham gia thực tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên

Nhiều cán bộ, chiến sĩ, phương tiện chuyên dụng tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Theo tình huống giả định, vụ cháy xảy ra tại kho hóa chất tầng 3, khu nhà điều trị nội trú cao 7 tầng, nguyên nhân do chập điện kèm theo rò rỉ hóa chất. Hệ thống chữa cháy tự động đang bảo dưỡng, trong khi các chất cháy chủ yếu là dung môi hữu cơ, cồn và vật dụng phòng thí nghiệm có nguy cơ bắt lửa, cháy lan nhanh.

Trước tình huống này, các lực lượng triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, huy động phương tiện chuyên dụng để xử lý đám cháy; đồng thời tìm kiếm, đưa người gặp nạn đến nơi an toàn và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo phương án.

Buổi thực tập huy động hơn 100 người và nhiều phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng.

Nhân viên y tế thực tập hỗ trợ bệnh nhân thoát nạn.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở thực tập kỹ năng chữa cháy khi đám cháy mới bùng phát.

Việc tổ chức thực tập tại trung tâm y tế có ý nghĩa thiết thực, bởi đây là nơi thường xuyên có nhiều bệnh nhân đang điều trị, trong đó có người bệnh nặng, người hạn chế khả năng vận động hoặc không thể tự thoát nạn khi xảy ra sự cố. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu khống chế đám cháy nhanh chóng, việc tổ chức sơ tán, cứu người và bảo đảm an toàn cho bệnh nhân cần được đặt lên hàng đầu.

Buổi thực tập giúp cán bộ, nhân viên y tế chủ động hơn trong xử lý tình huống, phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp, hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại về người và tài sản nếu không may xảy ra sự cố.

Xe thang chuyên dụng được sử dụng để hỗ trợ cứu người bị mắc kẹt trên tầng cao tại buổi thực tập.

Qua đây, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo các cơ sở y tế thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn; duy trì hoạt động của hệ thống phòng cháy, chữa cháy; tổ chức tập huấn, thực tập định kỳ và xây dựng phương án sơ tán phù hợp, ưu tiên bệnh nhân không có khả năng tự di chuyển, nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra sự cố.