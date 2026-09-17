Hơn 100 người được bồi dưỡng chuyển đổi số trong công tác Đảng
Ngày 17/9, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng chuyển đổi số trong công tác Đảng năm 2026. Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 100 học viên là cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ UBND tỉnh và đảng viên được phân công tham mưu, giúp việc cấp ủy trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Đảng.
Trong thời gian một ngày, học viên được bồi dưỡng các chuyên đề gồm: bảo mật, an toàn thông tin trong chuyển đổi số công tác Đảng; sử dụng phần mềm Sổ tay Đảng viên điện tử; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Đảng. Bên cạnh đó, học viên cũng được hướng dẫn, thực hành sử dụng các công cụ, phần mềm phục vụ công tác Đảng.
Qua lớp bồi dưỡng, học viên được cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết để ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng, từ đó góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/hon-100-nguoi-duoc-boi-duong-chuyen-doi-so-trong-cong-tac-dang-5104670.html