Hơn 100 người được bồi dưỡng chuyển đổi số trong công tác Đảng

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Trong thời gian một ngày, học viên được bồi dưỡng các chuyên đề gồm: bảo mật, an toàn thông tin trong chuyển đổi số công tác Đảng; sử dụng phần mềm Sổ tay Đảng viên điện tử; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Đảng. Bên cạnh đó, học viên cũng được hướng dẫn, thực hành sử dụng các công cụ, phần mềm phục vụ công tác Đảng.

Báo cáo viên lên lớp chuyên đề bảo mật, an toàn thông tin trong chuyển đổi số công tác Đảng

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Qua lớp bồi dưỡng, học viên được cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết để ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng, từ đó góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy.