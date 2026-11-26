Chiều 26/11, tại phường Từ Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả một năm phối hợp, kết nối sản phẩm du lịch Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô trên tuyến Hà Nội - Bắc Ninh.

Khen thưởng một số tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp vận hành, tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô, tuyến Thăng Long - Kinh Bắc.

Tạo hiệu ứng tích cực quảng bá hình ảnh du lịch Bắc Ninh

Theo báo cáo tại hội nghị, sau hơn một năm chính thức khai thác, đoàn tàu đã đón hơn 100.000 lượt khách với 437 chuyến. Doanh thu bán vé của doanh nghiệp khai thác đạt hơn 61 tỷ đồng. Riêng tại điểm đến Đền Đô, doanh thu từ bán sản phẩm văn hóa, quà lưu niệm và đặc sản địa phương ước đạt 20 - 22 tỷ đồng.

Sản phẩm du lịch Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ra mắt ngày 19/8/2025 tại ga Hà Nội. Ngày 31/8/2025, tuyến Hà Nội - Bắc Ninh với điểm đến là ga Từ Sơn và Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô được vận hành thử nghiệm. Từ ngày 6/9/2025, sản phẩm chính thức khai thác thương mại.

Để đưa sản phẩm vào hoạt động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp lữ hành khảo sát, hoàn thiện điều kiện đón khách, xây dựng các hoạt động trải nghiệm. Hạ tầng ga Từ Sơn được chỉnh trang, phương án bảo đảm an ninh, an toàn và vận chuyển khách từ nhà ga đến Đền Đô được triển khai đồng bộ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại điểm đến, du khách được tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, tìm hiểu lịch sử triều Lý và khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Kinh Bắc thông qua các hoạt động trình diễn dân ca Quan họ, tranh dân gian Đông Hồ, nghề làm bánh phu thê, viết thư pháp, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Qua đó, hành trình kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm du lịch đường sắt, khám phá di sản và tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa.

Sản phẩm cũng tạo hiệu ứng tích cực trong quảng bá hình ảnh du lịch Bắc Ninh. Hàng nghìn tin, bài, phóng sự trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế đã giới thiệu hành trình Hà Nội - Bắc Ninh. Nhiều hãng truyền thông như NHK (Nhật Bản), CTV (Trung Quốc) cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã quan tâm, trải nghiệm và đưa tin về sản phẩm.

Từng bước tháo gỡ hạn chế, mở rộng hành trình

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình khai thác vẫn còn một số hạn chế. Thời gian trải nghiệm tại Bắc Ninh còn ngắn, khoảng 120 phút cho hành trình tham quan tại khu vực ga Từ Sơn và Đền Đô, chưa đáp ứng nhu cầu khám phá sâu di sản, sử dụng dịch vụ và mua sắm của du khách. Việc quảng bá hình ảnh, ẩm thực và sản phẩm văn hóa Bắc Ninh trên các toa tàu còn hạn chế; kết nối Đền Đô với các di tích, làng nghề lân cận chưa phát huy hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đề xuất tiếp tục duy trì tuyến Hà Nội - Bắc Ninh, lấy Đền Đô làm điểm kết nối trọng tâm trong hành trình khám phá di sản Thăng Long - Kinh Bắc. Đồng thời, mở rộng liên kết với các điểm di tích, làng nghề, bảo tàng và không gian văn hóa trên địa bàn, ưu tiên các điểm đến như cụm di tích Đồng Kỵ, Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, làng Diềm, Nhà hát Dân ca Quan họ, đền Bà Chúa Kho, chùa Vĩnh Nghiêm, di tích Xương Giang...

Đáng chú ý, ngày 30/8/2026, đoàn tàu đã tổ chức chạy thử nghiệm hành trình mở rộng, đưa các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm tuyến Hà Nội - Đền Đô - đình, chùa Đồng Kỵ - Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng - Hà Nội. Đây là bước thử nghiệm nhằm mở rộng không gian kết nối, đa dạng hóa điểm đến và gia tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch đường sắt. Dự kiến từ ngày 1/1/2027, tuyến mở rộng theo hành trình Hà Nội - Từ Sơn - Đền Đô - đình, chùa Đồng Kỵ - Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng - Hà Nội sẽ được nghiên cứu đưa vào khai thác chính thức.

Khách du lịch Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô (phường Từ Sơn).

Sản phẩm du lịch Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô đã khẳng định tiềm năng của mô hình liên kết giữa ngành đường sắt, doanh nghiệp lữ hành, chính quyền địa phương và cộng đồng trong phát triển du lịch di sản. Việc tiếp tục hoàn thiện dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm và tăng cường kết nối điểm đến sẽ góp phần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa, đưa di sản Kinh Bắc trở thành động lực phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Dịp này, 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp vận hành, quảng bá sản phẩm du lịch Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô tuyến Hà Nội - Bắc Ninh được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.