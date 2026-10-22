Hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam và Indonesia tham gia triển lãm 'Vietnam Art Space 2026'

Theo Ban tổ chức Vietnam Art Space (VAS), lễ khai mạc diễn ra lúc 10h ngày 24/10 tại số 97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TP.HCM. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 1/11, giới thiệu các tác phẩm thuộc nhiều loại hình như hội họa, điêu khắc và gốm.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ nhiều vùng miền, từ những tên tuổi thành danh đến các gương mặt trẻ, triển lãm tạo không gian giao lưu, đối thoại nghệ thuật, đồng thời mở rộng kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa nghệ thuật Việt Nam với khu vực Đông Nam Á.

Một tác phẩm sơn dầu trên gỗ trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: BTC

Được hình thành từ năm 2015 trên nền tảng mạng xã hội, VAS khởi đầu là cộng đồng chia sẻ tác phẩm, trao đổi quan điểm và kết nối những người yêu hội họa. Sau 10 năm, mạng lưới này đã phát triển với hơn 82.000 thành viên trên các nền tảng trực tuyến, từng bước mở rộng sang các hoạt động trực tiếp.

Một số dấu mốc đáng chú ý của VAS gồm trại sáng tác tại Sài Gòn năm 2016, Dalat Mini Workshop năm 2019 với sự tham gia của nghệ sĩ quốc tế và chương trình Caravan - Hội họa Xuyên Việt năm 2022.

Triển lãm năm nay đánh dấu bước phát triển tiếp theo của VAS khi đưa những kết nối từ môi trường số vào không gian trưng bày thực tế. Qua đó, nghệ sĩ có thêm cơ hội giới thiệu tác phẩm, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác; công chúng được tiếp cận nghệ thuật đa dạng hơn về chất liệu, kích thước và cách tổ chức không gian, góp phần thúc đẩy giao lưu và phát triển cộng đồng mỹ thuật.

Tác phẩm "Tĩnh vật mùa thu" của họa sĩ Trần Thảo Hiền. Ảnh: BTC

Một tác phẩm của họa sĩ Indonesia. Ảnh: BTC