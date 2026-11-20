Sáng 20/11, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM lần thứ 3 năm 2026 khai mạc tại công viên Lê Văn Tám, với chủ đề "TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai". Sự kiện do UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM thực hiện, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là chương trình trình diễn áo dài ngũ thân, với sự tham gia của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế.

Hơn 100 nghệ sĩ nước ngoài tham gia sáng tác, thi ảnh và trình diễn áo dài.

Dịp này, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho sự kiện có số lượng nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế cùng mặc trang phục áo dài "Ngũ thân Cửu Đỉnh - Thập toàn" tham gia diễu hành đông nhất. Kỷ lục được đồng sở hữu bởi Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và nhà nghiên cứu, nhà thiết kế Hà Văn Lợi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM cho biết, lễ hội năm nay quy tụ hơn 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế cùng đông đảo nghệ sĩ trong nước, đại diện các tổ chức nhiếp ảnh, doanh nghiệp công nghệ, đơn vị đào tạo, truyền thông và du lịch.

Theo ông Trung, sự kiện không chỉ là ngày hội của những người yêu nhiếp ảnh mà còn tạo diễn đàn giao lưu, hợp tác, kết nối sáng tạo giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Thông qua các hoạt động, ban tổ chức muốn phát huy vai trò của nhiếp ảnh trong kết nối văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho sự kiện có số lượng nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế cùng mặc trang phục áo dài "Ngũ thân Cửu Đỉnh - Thập toàn" tham gia diễu hành đông nhất.

Một trong những hoạt động chính là hội chợ nhiếp ảnh quốc tế với hơn 100 gian hàng của các chi hội nhiếp ảnh, doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này. Không gian hội chợ giới thiệu thiết bị, công nghệ, sản phẩm sáng tạo và các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng.

Lễ hội còn tổ chức chuỗi 5 triển lãm nhiếp ảnh, gồm "Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác" tại Đường sách Nguyễn Văn Bình; "TP.HCM vững bước vào kỷ nguyên mới" tại Đường sách Thủ Đức; "Nhiếp ảnh không biên giới" tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM; triển lãm kết quả Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế TP.HCM lần thứ 4 và Liên hoan Ảnh truyền thống lần thứ 51 tại công viên Lê Văn Tám.

Bên cạnh triển lãm, hai cuộc thi dành cho cộng đồng được tổ chức gồm Photomarathon với chủ đề lễ hội và cuộc thi "Khoảnh khắc kỳ diệu - Ống kính áo dài Việt Nam". Ban tổ chức dự kiến thu hút hơn 1.000 người tham gia, tạo cơ hội để người dân trực tiếp ghi lại hình ảnh thành phố qua góc nhìn sáng tạo.

Triển lãm đa dạng tác phẩm từ các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Tại lễ khai mạc, ông Đoàn Hoài Trung phát động cuộc thi Photomarathon, kêu gọi nghệ sĩ nhiếp ảnh, giới trẻ và công chúng tham gia ghi lại những khoảnh khắc về đời sống, văn hóa và sự phát triển của TP.HCM.

Một hoạt động khác là trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế với khoảng 100 nghệ sĩ, có đại diện Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hiệp hội Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (IAAP) và các nhiếp ảnh gia đến từ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Brunei, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Nga, Bỉ, Hong Kong và Kuwait.

Các nghệ sĩ tham gia sáng tác thực tế, tìm hiểu đời sống, văn hóa và con người TP.HCM, trong đó có hoạt động ghi hình tại khu vực Cần Giờ và tìm hiểu văn hóa đồng bào Châu Ro.Vị khách quốc tế chăm chú với những tác phẩm của các nghệ sỹ nhiếp ảnh.

Vị khách quốc tế chăm chú với những tác phẩm của các nghệ sỹ nhiếp ảnh.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các tọa đàm về nhiếp ảnh với trí tuệ nhân tạo (AI), bản quyền nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gắn với du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn áo dài và giao lưu cũng diễn ra trong những ngày tổ chức sự kiện.

Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM lần thứ 3 kéo dài đến ngày 24/11, hướng đến xây dựng sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên, tăng cường giao lưu quốc tế, kết nối nhiếp ảnh với du lịch và quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hội nhập, giàu bản sắc.