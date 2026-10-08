Hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí dự báo giá dầu thô WTI

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Khảo sát hỏi các doanh nghiệp về mức giá dầu WTI mà họ kỳ vọng trong 6 tháng, 1 năm, 2 năm và 5 năm tới. Có 106 doanh nghiệp dầu khí trả lời và đưa ra mức dự báo trung bình: 6 tháng: 88 USD/thùng; 1 năm: 82 USD/thùng; 2 năm: 79 USD/thùng; 5 năm: 82 USD/thùng.

So với các quý trước, kỳ vọng giá dầu đã tăng đáng kể. Trong khảo sát quý II/2026, mức dự báo trung bình lần lượt là 68 USD/thùng cho 6 tháng và 1 năm, 72 USD/thùng cho 2 năm và 77 USD/thùng cho 5 năm. Trong quý I/2026, các mức tương ứng là 78, 73, 73 và 79 USD/thùng.

Dự báo giá dầu WTI cuối năm 2026 tăng mạnh

Khảo sát quý III cũng yêu cầu các doanh nghiệp dự báo giá dầu WTI vào cuối năm 2026. Có 125 doanh nghiệp trả lời, với: Dự báo trung bình: 88,38 USD/thùng; Dự báo thấp nhất: 70 USD/thùng; Dự báo cao nhất: 126 USD/thùng; Giá giao ngay trung bình trong thời gian khảo sát: 98,70 USD/thùng.

Mức dự báo này cao hơn đáng kể so với các quý trước. Trong quý II/2026, dự báo trung bình cho cuối năm là 80,55 USD/thùng, với khoảng dự báo từ 60 đến 150 USD/thùng. Trong quý I/2026, mức trung bình là 74,04 USD/thùng, với khoảng từ 50 đến 135 USD/thùng.

Đáng chú ý, ngay từ quý IV/2025, khi Dallas Fed lần đầu hỏi về dự báo giá dầu WTI cuối năm 2026, các doanh nghiệp chỉ đưa ra mức trung bình 62,41 USD/thùng.

Như vậy, kỳ vọng giá dầu WTI cuối năm 2026 đã tăng mạnh so với thời điểm cuối năm 2025, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong triển vọng thị trường dầu.

Khảo sát quý III cũng hỏi các doanh nghiệp mất bao lâu để chênh lệch giữa giá nhiên liệu và giá dầu thô trở lại mức năm 2025. Câu trả lời phổ biến nhất đối với cả xăng và diesel là hơn 4 quý. Trong đó: 48% lãnh đạo cho rằng giá dầu diesel sẽ cần hơn 4 quý để trở lại mức năm 2025. Tỷ lệ này đối với xăng là 36%.

Điều này cho thấy các doanh nghiệp không kỳ vọng thị trường nhiên liệu nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường của năm 2025.

Doanh nghiệp dầu khí sẽ sử dụng dòng tiền tăng thêm như thế nào?

Một vấn đề khác được Dallas Fed khảo sát là cách các doanh nghiệp khai thác và khai thác dầu khí (E&P) dự kiến sử dụng lượng dòng tiền tự do tăng thêm trong năm 2026.

Có 76 doanh nghiệp E&P trả lời, trong đó 62 doanh nghiệp nhỏ và 14 doanh nghiệp lớn. Dallas Fed phân loại doanh nghiệp nhỏ là những công ty khai thác dưới 10.000 thùng/ngày trong quý IV/2025; doanh nghiệp lớn khai thác từ 10.000 thùng/ngày trở lên.

Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm. Các doanh nghiệp E&P lớn: 50% ưu tiên hoàn vốn cho cổ đông/chủ sở hữu, chẳng hạn thông qua cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu. 21% ưu tiên chi tiêu vốn (CAPEX). Các doanh nghiệp E&P nhỏ: 31% ưu tiên chi tiêu vốn. 23% ưu tiên giảm nợ.

Điều này phản ánh khác biệt về chiến lược: các doanh nghiệp lớn có xu hướng trả lại tiền cho cổ đông, trong khi các doanh nghiệp nhỏ tập trung hơn vào đầu tư và củng cố bảng cân đối kế toán.

Một số doanh nghiệp cho biết dù giá dầu và xăng tăng, các nhà khai thác dầu khí không phải lúc nào cũng hưởng lợi tương xứng, bởi các nhà máy lọc dầu đang nhận được phần lớn lợi ích từ mức giá cao.

Bên cạnh đó, chi phí lao động và vật liệu tiếp tục tăng, khiến biên lợi nhuận chịu áp lực. Chi phí huy động vốn bằng nợ cũng tăng lên.

Một số doanh nghiệp cho rằng nếu kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái, nhu cầu giảm có thể làm giảm áp lực lên giá dầu thô và các sản phẩm lọc dầu.

Địa chính trị tiếp tục là yếu tố khó dự đoán nhất

Một trong những chủ đề nổi bật trong khảo sát là bất ổn địa chính trị, đặc biệt là xung đột liên quan đến Iran và Trung Đông. Các doanh nghiệp cho rằng yếu tố này khiến việc dự báo giá dầu cho phần còn lại của năm 2026 và năm 2027 trở nên đặc biệt khó khăn. Biến động giá dầu WTI 5, 10 hay thậm chí 20 USD/thùng theo cả hai chiều được xem là hoàn toàn có thể xảy ra.

Một số doanh nghiệp nhận định sự bất ổn này đang tạo ra tâm lý tăng giá đối với dầu, bởi những hệ quả của tình hình ở Trung Đông có thể tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung và thị trường hàng hóa.

Ngược lại, các doanh nghiệp cũng lo ngại rằng bất ổn địa chính trị có thể khiến hoạt động đầu tư và khai thác bị trì hoãn.

Một số doanh nghiệp dịch vụ dầu khí cho rằng mức giá dầu cao đang giúp hoạt động kinh doanh của họ cải thiện. Tuy nhiên, mức giá quanh 100 USD/thùng vẫn chưa đủ để bù đắp toàn bộ nhu cầu đầu tư.

Một doanh nghiệp dịch vụ cho biết khoảng 75% EBITDA sẽ phải được dùng cho chi tiêu vốn nhằm nâng cấp thiết bị đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Các thiết bị mới giúp khách hàng khai thác được nhiều dầu hơn từ mỗi giếng và giảm số lượng giếng cần khoan.

Một doanh nghiệp khác cho rằng các nhà khai thác hiện có lợi nhuận cao hơn nhờ giá dầu, nhưng tăng trưởng nhu cầu dịch vụ vẫn hạn chế, do những nút thắt trong việc đưa các giếng mới vào khai thác.

Đáng chú ý, một lãnh đạo doanh nghiệp dịch vụ dầu khí cho rằng mức đáy của giá dầu đã không còn nằm ở 55 USD/thùng mà có thể đã dịch chuyển lên khoảng 65-70 USD/thùng, ít nhất trong một đến hai năm tới.

Triển vọng chung

Các ý kiến trong khảo sát cho thấy thị trường dầu đang bước vào một giai đoạn giá cao hơn nhưng biến động mạnh hơn.

Kỳ vọng của các doanh nghiệp đối với dầu WTI đã tăng đáng kể so với cuối năm 2025. Mức dự báo trung bình cho cuối năm 2026 hiện là 88,38 USD/thùng, trong khi giá giao ngay trung bình trong thời gian khảo sát lên tới 98,70 USD/thùng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhấn mạnh rằng triển vọng giá dầu phụ thuộc rất lớn vào những yếu tố nằm ngoài các động lực thị trường thông thường, đặc biệt là tình hình ở Trung Đông, Iran, tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nguồn cung và các nút thắt trong hoạt động khai thác.

Vì vậy, dù tâm lý chung đang nghiêng về khả năng giá dầu duy trì ở mức cao, độ bất định vẫn rất lớn. Một số doanh nghiệp thậm chí cho rằng việc xác định một mức giá hợp lý để lập kế hoạch kinh doanh hoặc ngân sách hiện nay là vô cùng khó khăn.

Cuối năm 2025, khi Dallas Fed lần đầu đưa ra câu hỏi về mức giá dầu WTI vào cuối năm 2026, dự báo trung bình của các doanh nghiệp là 62,41 USD/thùng.

Đến quý I/2026, dự báo trung bình cho cuối năm 2026 tăng lên 74,04 USD/thùng. Sang quý II/2026, con số này tiếp tục tăng lên 80,55 USD/thùng.

Đến quý III/2026, dự báo trung bình đã tăng lên 88,38 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giao ngay trung bình trong thời gian thực hiện khảo sát quý III lên tới 98,70 USD/thùng.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy một năm, dự báo trung bình về giá dầu WTI cuối năm 2026 đã tăng từ 62,41 USD lên 88,38 USD/thùng, tương đương mức tăng gần 42%.

Nh.Thạch