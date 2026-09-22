Hơn 100 kỳ thủ tranh tài tại Giải cờ tướng xuất sắc quốc gia 2026

Giải quy tụ hơn 100 kỳ thủ đến từ 7 tỉnh, thành phố có phong trào cờ tướng phát triển mạnh, gồm: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP.HCM và chủ nhà Bắc Ninh.

Giải đấu có sự tham dự của hơn 100 kỳ thủ. Ảnh: LĐCTVN

Đây là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu cờ tướng quốc gia, quy tụ nhiều kỳ thủ có trình độ chuyên môn cao.

Ở bảng nam, những gương mặt đáng chú ý, gồm: Nguyễn Minh Nhật Quang, Vũ Quốc Đạt, Phan Nguyễn Công Minh (TP.HCM), Nguyễn Thành Bảo, Hà Văn Tiến (Đồng Nai), Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng), Nguyễn Quang Nhật và Phí Mạnh Cường (Quảng Ninh).

Nội dung nữ cũng có sự góp mặt của nhiều kỳ thủ mạnh như: Nguyễn Hoàng Yến, Đàm Thị Thùy Dung, Lại Quỳnh Tiên (TP.HCM), Lê Thị Kim Loan, Phạm Thu Hà (Hà Nội) hay Nguyễn Thị Phi Liêm (Đà Nẵng).

Các kỳ thủ được chia thành hai nhóm thi đấu gồm Xuất sắc và Truyền thống xuất sắc, với các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ. Giải tổ chức tranh tài ở 4 thể thức: Cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp và cờ tiêu chuẩn.

Nguyễn Minh Nhật Quang là kỳ thủ được đánh giá cao ở các nội dung tham dự. Ảnh: LĐCTVN

Với sự góp mặt của nhiều kỳ thủ hàng đầu, giải được kỳ vọng tạo ra những cuộc cạnh tranh chất lượng, đồng thời là cơ hội để các kỳ thủ kiểm chứng phong độ và nâng cao kinh nghiệm thi đấu.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, giải còn là dịp để giới chuyên môn đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và tuyển chọn lực lượng.

Qua giải đấu, những nhân tố mới có thể được phát hiện, tạo nguồn bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế trong thời gian tới.