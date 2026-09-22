Hơn 100 kỳ thủ tham dự Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2026 tại Bắc Ninh

Sáng 22/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Bắc Ninh, Liên đoàn cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh khai mạc Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Tham dự giải có 106 vận động viên đến từ 7 tỉnh, thành phố có phong trào cờ tướng phát triển mạnh của cả nước, gồm: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà Bắc Ninh. Các vận động viên được chia thành 2 bảng đấu, gồm: Xuất sắc (cá nhân nam, nữ) và truyền thống xuất sắc (cá nhân nam, nữ), tranh tài ở 4 nội dung: Cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp, cờ tiêu chuẩn.

Đoàn Bắc Ninh có 13 vận động viên tham dự (10 nam, 3 nữ), phấn đấu giành từ 3-4 huy chương các loại, trong đó có 1 Huy chương Vàng. Các kỳ thủ xuất sắc của Bắc Ninh kỳ vọng giành huy chương tại giải, như: Phùng Bảo Quyên, Đinh Tú, Vũ Hồng Sơn. Giải đấu dự kiến kết thúc vào ngày 28/9. Ban tổ chức sẽ trao 16 bộ huy chương cho các kỳ thủ giành thành tích cao ở các nội dung.

Trận đấu ở Bảng truyền thống xuất sắc, cá nhân nữ giữa kỳ thủ Nguyễn Thanh Thảo (đoàn Bắc Ninh, bên phải) và Nguyễn Thị Thùy Lâm (đoàn Đồng Nai).

Cờ tướng là môn thể thao trí tuệ có lịch sử lâu đời, gắn bó với đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam. Với đặc trưng đề cao tư duy chiến thuật, khả năng tính toán, bản lĩnh và sự kiên trì, cờ tướng ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, thi đấu, đồng thời trở thành một trong những môn thể thao thế mạnh của Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, quy tụ nhiều kỳ thủ có trình độ chuyên môn cao. Đây không chỉ là dịp để các vận động viên tranh tài, khẳng định năng lực, bản lĩnh và trình độ chuyên môn, mà còn là cơ hội để ngành Thể thao đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, tuyển chọn vận động viên; phát hiện những nhân tố mới, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế.