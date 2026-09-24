Hơn 100 ki ốt tại chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Chợ An Nhơn được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3 ha, nằm tại khu vực trung tâm phường Bình Định. Công trình có tổng kinh phí đầu tư gần 92 tỷ đồng, được quy hoạch gồm khu chợ chính với 288 lô, sạp; khu lán chợ có 528 lô, sạp và khu vực kinh doanh ngoài trời rộng 3.630 m².

Hệ thống ki ốt 2 tầng tại chợ An Nhơn (phường Bình Định) được đầu tư khang trang, đầy đủ tiện nghi nhưng phần lớn vẫn chưa được đưa vào khai thác. Ảnh: V.L

Khu lán chợ được chia thành 3 khu, gồm khu 4A với 72 lô, sạp, diện tích 10 m²/lô, sạp; khu 4B và 4C với 456 lô, sạp, diện tích 6,25 m²/lô, sạp. Chợ còn được đầu tư hệ thống xử lý, tiêu thoát nước thải, khu tập kết rác thải tập trung và nhà vệ sinh công cộng.

Đáng chú ý, xung quanh khu chợ có 106 ki ốt được xây dựng thành 7 khu, với tổng diện tích xây dựng khoảng 4.400 m². Các ki ốt đều là nhà 2 tầng, mái tôn, cửa cuốn, được đầu tư hệ thống điện, nước và phòng cháy chữa cháy. Mỗi ki ốt có tổng diện tích sử dụng từ 60 - 120 m²; tầng trệt phục vụ kinh doanh, tầng 2 chủ yếu làm kho chứa hàng hóa.

Từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, khu chợ chính, khu lán chợ và khu vực kinh doanh ngoài trời đã được đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu mua bán của tiểu thương, người dân phường Bình Định và một số địa phương lân cận. Riêng hệ thống ki ốt 2 tầng gần như vẫn “cửa đóng then cài”.

Qua tìm hiểu, theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đây, việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng các ki ốt 2 tầng tại chợ An Nhơn dự kiến thực hiện trong quý III/2024. Tuy nhiên, do còn vướng một số hồ sơ, thủ tục nên đến tháng 1-2026, chính quyền địa phương mới phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức đấu giá.

Dù đã tổ chức đấu giá công khai, kết quả vẫn chưa như kỳ vọng. Đến nay, chỉ có 5 ki ốt đấu giá thành công và được đưa vào khai thác. 101 ki ốt còn lại chưa có người thuê, tiếp tục để trống.

Hệ thống ki ốt 2 tầng tại chợ An Nhơn (phường Bình Định) được đầu tư khang trang, đầy đủ tiện nghi nhưng phần lớn vẫn chưa được đưa vào khai thác. Ảnh: V.L

Ông Lê Quốc Cường - Chủ tịch UBND phường Bình Định - cho biết: Địa phương đã phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá tăng cường giới thiệu, quảng bá để thu hút người dân, hộ tiểu thương tham gia. Tuy nhiên, số người nộp hồ sơ vẫn rất ít do nhu cầu thuê ki ốt kinh doanh không cao.

Trước thực tế này, UBND phường đã xin điều chỉnh phương án cho thuê theo hướng giảm thời gian thuê từ 20 năm xuống 10 năm, thu tiền hằng năm và chia thành 2 lần trong năm. “Việc điều chỉnh nhằm giảm số tiền người dân, hộ tiểu thương phải nộp khi tham gia đấu giá. Tuy nhiên, số người tham gia vẫn rất ít” - ông Cường cho biết.

Theo ông Cường, đây là vấn đề địa phương đang trăn trở bởi hệ thống ki ốt được đầu tư khang trang nhưng chưa phát huy công năng. Phường đang tiếp tục tìm giải pháp thu hút người thuê, hạn chế lãng phí tài sản và nguồn lực đầu tư.