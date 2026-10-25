Hơn 100 học sinh tham gia trải nghiệm, thi đấu robotics

Chiều 25-10, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, chương trình trải nghiệm và thi đấu robot thu hút hơn 100 học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia.

Học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi tại chương trình.

Tại chương trình, học sinh được giao lưu, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI); trải nghiệm robotics và giáo dục STEM do Trung tâm Giáo dục Công nghệ MindTech thực hiện. Các em có cơ hội khám phá những mô hình robot ứng dụng trong giáo dục, tìm hiểu kiến thức công nghệ và trực tiếp theo dõi các phần thi đấu robot.

Học sinh được phổ biến luật chơi tại phần thi đấu robot ORC K2.

Điểm nhấn của chương trình là phần thi đấu robot ORC K2 với 6 thí sinh tham gia, trải qua 5 trận đấu chính. Bên cạnh đó, phần thi Betaset có 2 đội, mỗi đội gồm 3 học sinh, thực hiện các thử thách hoàn thiện robot, lập trình và điều khiển robot đua trên quãng đường 5m. Các phần thi mang đến không khí sôi nổi, tạo điều kiện để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện tư duy logic, kỹ năng phối hợp nhóm và khả năng giải quyết vấn đề.

Học sinh tham gia phần thi đấu tại chương trình.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và thi đấu, chương trình góp phần giúp học sinh tiếp cận kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích học sinh chủ động khám phá, phát triển kỹ năng và thích ứng với xu hướng phát triển của công nghệ trong thời đại số.

THỦY NHƯ - TRẦN HẰNG