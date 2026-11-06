Hơn 100 hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Toàn cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin các hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về mục đích, ý nghĩa, quy mô và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã trở thành không gian kết nối các nghệ sĩ, kiến trúc sư, các nhà thiết kế, các nghệ nhân, doanh nghiệp, các trường đại học, các tổ chức quốc tế và cộng đồng.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu.

“Lấy cảm hứng từ lịch sử kinh đô Thăng Long kẻ chợ, "Thăng Long Kẻ Nghệ" tôn vinh tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ. Kẻ Nghệ hôm nay không chỉ là những nghệ nhân, người làm nghề mà còn là các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người làm công nghệ, người trẻ và cộng đồng đang góp phần kiến tạo diện mạo của Thủ đô”, bà Mai nói.

Câu chuyện mùa Lễ hội thứ năm mang đến công chúng bắt đầu từ chính lịch sử đô thị của Hà Nội. Thăng Long xưa là Kẻ Chợ, nơi sức sống được nuôi dưỡng qua sự lưu chuyển giữa làng nghề, phố nghề, chợ và bến sông: Một tên phố Hàng giữ dấu vết của nghề, một ngôi đình nhắc về những người thợ từ làng lên kinh thành lập nghiệp, một hệ thống thương nghiệp được gây dựng bằng uy tín qua nhiều năm...

Các nhà sáng tạo chụp ảnh cùng đại diện BTC.

Nếu Kẻ Chợ gọi tên đô thị của giao thương, thì “Kẻ Nghệ” gọi tên năng lực đã làm nên giá trị ấy. Chữ “Nghệ” không tách khỏi chữ “Nghề” - đó là lúc nghề được tinh luyện đến độ kỹ năng trở thành ngôn ngữ thẩm mỹ và người làm nghề hiện diện như một chủ thể sáng tạo. Hôm nay, “Kẻ Nghệ” là cộng đồng nghệ nhân, tiểu thương, nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người trẻ và cư dân cùng tạo tác cho Hà Nội. Chủ đề “Kinh tế sáng tạo” đặt cho cộng đồng ấy một câu hỏi: Phát triển những khả năng đang có như thế nào để giá trị tạo ra hôm nay tiếp tục làm phong phú đời sống ngày mai? Mạch “Thị - Phố - Nghề” và ba trục: Kinh tế sáng tạo, Nghệ thuật liên ngành, Đồng sáng tạo - đó là cách Lễ hội 2026 đi tìm câu trả lời.

Chia sẻ tại buổi họp báo, bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cho hay: Năm nay, sự kiện năm nay đặc biệt có ý nghĩa nhiều hơn bởi vì năm nay chính là kỷ niệm tròn 50 năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức UNESCO. Dấu mốc này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác bền chặt trong việc thúc đẩy văn hóa và sáng tạo trở thành những động lực cho phát triển bền vững.

Bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội phát biểu.

“Với vị thế là một thành phố sáng tạo đầu tiên của Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, Hà Nội có cơ hội quý báu để cho chúng ta thấy văn hóa và sáng tạo có thể đóng góp như thế nào vào tương lai của một đô thị bao trùm và bền vững hơn. Đặc biệt, Hà Nội cũng đang dần trở thành một điểm hẹn quốc tế trong việc thu hút các tài năng, các nghệ sĩ cũng như cộng đồng nghệ nhân và các doanh nghiệp sáng tạo ở Việt Nam và trên toàn thế giới”, bà Hường nói.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đem đến những hoạt động mới, khác với các mùa trước, như: gần 100 nghệ sĩ quốc tế từ 21 quốc gia đến Hà Nội, sáng tác cùng nghệ sĩ, nghệ nhân và cư dân; cụm, mỗi cụm một định hướng, cùng kể mạch “Thị - Phố - Nghề”; Một khu chợ đang hoạt động trở thành phòng thể nghiệm kinh tế sáng tạo - tại Chợ Đồng Xuân, làm cơ sở cho Đề án Trung tâm Kinh tế Sáng tạo Đồng Xuân; Sản phẩm được “ươm” suốt năm ra mắt thị trường; Mạng lưới Tổ đình - 12 đình, hội quán cùng Văn Miếu - Quốc Tử Giám nối thành hành trình về nghề, phố và chợ của Thăng Long; Tác phẩm có đời sống sau Lễ hội - Tác phẩm ở lại Chợ Đồng Xuân, sân khấu DUYÊN - rạp Hồng Hà, pavilion Mây - Kén trong Công viên Thống Nhất và chương trình biểu diễn “Gió Gió Mây Mây” hướng tới thị trường toàn cầu và nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo mới. Tại Lễ hội năm nay, lần đầu tiên Giải thưởng Thiết kế Sáng tạo Hà Nội được công bố nhằm tôn vinh những đóng góp sáng tạo tiêu biểu, phát huy giá trị di sản và tri thức bản địa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô.

Cùng với đó là những cuộc gặp sáng tạo, gồm: Gặp gỡ kiến trúc và nghệ thuật tại quảng trường sáng tạo; Gặp nghệ thuật giữa nhịp chợ; Gặp tổ nghề trong lòng phố; Gặp Hà Nội lúc lên đèn; Gặp những mầm xanh của thành phố và nhiều cuộc gặp thú vị khác trong khuôn khổ hoạt động lễ hội.

TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu.

Tại buổi họp báo, TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cam kết: Hội Kiến trúc sư Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng khuyến khích, cổ vũ, tập hợp, phát triển đội ngũ tư vấn, phản biện chính sách, tôn vinh những sáng tác xuất sắc của các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà chuyên môn, các trường đại học, cùng đồng lòng vào cuộc với thành phố Hà Nội...; tổ chức quốc tế mà trung tâm là UNESCO – cùng nhau tiếp tục đưa Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội trở thành hình mẫu để nhân rộng tới các đô thị khác trên mọi miền đất nước.

KTS Nguyễn Hồng Quang giới về không gian trải nghiệm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Là thành phố đầu tiên của Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, Hà Nội qua mùa lễ hội khẳng định vị thế một điểm kết nối sáng tạo của khu vực - nơi bản sắc Việt Nam được đầu tư, trao đổi và đối thoại bình đẳng với thế giới. Với thông điệp "Kết tài hoa, dệt tài sản", lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài, góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong là thành phố đầu tiên tại Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu và hợp tác quốc tế, lan tỏa bản sắc, sức sáng tạo của Việt Nam tới khu vực và thế giới.