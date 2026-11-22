Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 920 tỷ đồng. Thời gian gần đây nhiều công trình của người dân sinh sống gần dự án kênh Thụy Phương bị nứt, lún tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân.

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Thụy Phương thuộc phường Đông Ngạc, Tp.Hà Nội bày tỏ sự lo lắng khi nhà ở, tường rào, sân và cổng xuất hiện hàng loạt vết nứt, sụt lún.

Tình trạng này được cho là phát sinh trong quá trình triển khai dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương nhằm xử lý khẩn cấp việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch và giải quyết úng ngập cục bộ cho các khu vực lân cận.

Tại hộ gia đình ông Tuấn (số 35 Thụy Phương), phía ngoài cổng và phía bếp đã xuất hiện vết nứt kéo dài. Theo gia đình ông, tình trạng trên đã diễn ra từ nhiều tháng trước khi đơn vị thi công dự án kênh Thụy Phương đi qua.

Phía ngoài cổng và đường đi vào bếp nhà ông Tuấn bị lún, vết nứt xuất hiện tại nhiều vị trí.

Trường hợp nhà bà Nụ (số 6 ngõ 56 Thụy Phương) bị nứt từ cổng lên đến tầng 3. Theo bà Nụ, từ khi dự án thi công nhà bất ngờ xuất hiện các vết nứt và lún.

Tường giáp ranh nhà bà Nụ và nhà bên cạnh xuất hiện khoảng trống, phía sàn nhà cũng có hiện tượng sụt lún cùng thời điểm dự án kênh Thụy Phương triển khai qua đi qua.

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, một lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc cho biết, UBND phường đã nắm được nội dung các hộ dân phản ánh bị ảnh hưởng do thi công dự án kênh Thụy Phương.

Theo lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc, dự án trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư. Hiện các cơ quan chức năng đang rà soát các trường hợp bị ảnh hưởng, phía chủ đầu tư cũng đã liên hệ với đơn vị bảo hiểm để tiến hành các thủ tục cần thiết khi việc đền bù diễn ra.

Dự án kênh Thụy Phương là một trong 7 công trình xây dựng khẩn cấp chống ngập trọng điểm của Thành phố Hà Nội.

Việc xây dựng dự án nhằm mục tiêu tăng cường khả năng trữ gần 3 triệu m³ nước và chủ động nguồn nước bổ cập cho sông Tô Lịch, góp phần giảm thiểu tình trạng ngập úng tại Thủ đô trong năm 2026.